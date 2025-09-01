Un motard britannique de 46 ans a été arrêté dimanche au Tessin après avoir effectué 47 dépassements illégaux dans le tunnel du Saint-Gothard. L'homme, résidant en Angleterre, s'est vu interdire de circuler en Suisse.

La police uranaise a arrêté le motard qui avait dépassé pas moins de deux poids lourds et 45 voitures dans le tunnel du Gothard (image d'illustration). Photo: URS FLUEELER

ATS Agence télégraphique suisse

La police cantonale tessinoise a arrêté dimanche un motard britannique qui s'était fait l'auteur d'une importante série de dépassements interdits dans le tunnel autoroutier du Saint-Gothard. L'homme a été interdit de circuler en Suisse. Le motard, un ressortissant britannique de 46 ans résidant en Angleterre, a été arrêté dans le canton d'Uri par des agents de la police cantonale uranaise. Peu avant, la Centrale d'alarme commune (CECAL) a été avertie des multiples infractions qu'il avait commis, a indiqué lundi la police tessinoise dans un communiqué.

L'analyse des caméras de surveillance a permis d'établir que le motard avait effectué pas moins de 47 dépassements, dont deux sur des poids lourds et 45 sur des voitures, à l'intérieur du tunnel. Le chauffard a été dénoncé au Ministère public pour infraction grave à la Loi fédérale sur la circulation routière, conduite en état d'incapacité, et s'est vu interdire de circuler en Suisse.