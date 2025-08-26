Le parquet fédéral allemand annonce le renvoi devant le tribunal de l'auteur présumé de l'attaque à la voiture-bélier à Munich en février. Le suspect afghan, Farhad N., est inculpé pour deux meurtres et 44 tentatives de meurtre lors d'une manifestation syndicale.

L'auteur présumé de l'attaque à Munich sera bientôt en procès

L'auteur présumé de l'attaque mortelle à la voiture-bélier de Munich en février a été renvoyé devant le tribunal qui devra approuver la tenue d'un procès, a annoncé mardi le parquet fédéral allemand.

Le ressortissant afghan présenté comme Farhad N. – pour Noori, selon plusieurs médias –, a été inculpé pour deux meurtres et tentative de meurtre dans 44 cas, soit le nombre de blessés graves, écrit le parquet fédéral dans un communiqué.

Agé de 24 ans au moment des faits, le suspect avait foncé à bord d'une Mini Cooper sur l'arrière du cortège d'une manifestation organisée par le syndicat des services Verdi, fauchant des dizaines de personnes. Une petite fille de deux ans et sa mère de 37 ans avaient succombé deux jours plus tard à leurs blessures.

«Une orientation islamiste»

La police était parvenue à stopper le véhicule en tirant au moins un coup de feu, avant d'interpeller le jeune homme, depuis en détention provisoire. La police avait aussitôt évoqué une «orientation islamiste» de l'auteur présumé, qui a reconnu et revendiqué les faits.

L'Afghan, arrivé en 2016 en Allemagne à l'âge de 15 ans, avait crié «Allah Akhbar» (Dieu est grand) après son arrestation par les policiers et avait ensuite prié, selon les autorités.

«Il pensait être obligé, en réponse aux souffrances des musulmans dans des pays de culture islamique, d'attaquer et de tuer arbitrairement des individus en Allemagne», affirme le parquet.

Enjeu des élections

Cet attentat était intervenu à la veille de l'ouverture dans la capitale bavaroise de la Conférence sur la Sécurité, mais aussi à dix jours d'élections législatives en Allemagne déjà dominées par les questions d'immigration et d'insécurité, après plusieurs actes meurtriers commis par des étrangers.

Fin décembre, un Saoudien avec le statut de réfugié, souffrant de problèmes psychiatriques, avait lui foncé à bord d'une voiture sur la foule d'un marché de Noël, faisant six morts et quelque 300 blessés.