Les Jeunes UDC demandent au DFAE de lancer une alerte terroriste pour les voyages vers l'Allemagne, l'Autriche et la Belgique. Photo: Keystone

Nastasja Hofmann

La dernière revendication des Jeunes UDC est assez... originale. Dans un communiqué, le parti demande que le Département suisse des affaires étrangères (DFAE) émette une «alerte terroriste urgente pour les voyageurs de Suisse vers l'Allemagne, la Belgique et l'Autriche». Tout le monde sait que l'UDC et la branche des jeunes de son parti militent pour une politique d'asile plus stricte et une plus grande sécurité, cependant demander d'émettre une alerte terroriste lorsque l'on se rend dans nos pays voisins est tout de même inhabituel.

Pourquoi les pays limitrophes de la Suisse sont-ils dans le collimateur des Jeunes UDC? Le parti prend comme exemple les récents événements qui se sont déroulés à Munich. Après l'attentat contre une manifestation au centre-ville, une mère et sa fille sont décédées. L'auteur présumé était un Afghan de 24 ans, qui a entre-temps été transféré dans le service psychiatrique d'une prison.

Les Jeunes UDC voient derrière cette affaire les machinations de l'Etat islamique (EI), qui ferait également de la propagande en Autriche et en Belgique pour commettre d'autres actes terroristes.

Le DFAE a déjà des réponses

Le Département suisse des affaires étrangères (DFAE) reconnaît déjà l'activité terroriste générale à l'étranger. Sur son site web, on trouve une explication sur la raison pour laquelle il n'émet pas d'avertissement de voyage pour les pays mentionnés ci-dessus: «Une telle mesure serait disproportionnée compte tenu de l'impossibilité de prévoir les attentats. Elle soutiendrait l'objectif des terroristes d'attiser l'insécurité et la peur.»

Malgré tout, les Jeunes UDC ne lâchent pas l'affaire et tiennent à émettre une alerte terroriste pour les voyages en Allemagne, en Belgique et en Autriche. «Il est négligent que la population suisse ne soit pas avertie de manière proactive par les dangers actuels des voyages dans ces pays», nous confie le président du parti, Nils Fiechter. Il demande que la Confédération se positionne clairement à ce sujet et renforce la prise de conscience de la population. Loin de lui pourtant l'idée de faire peur, affirme-t-il encore.

Les chiffres de l'Office fédéral allemand contrastent

Comment la situation est-elle perçue à l'étranger? L'Office fédéral allemand de la protection de la Constitution dispose d'un département chargé de l'islamisme et du terrorisme islamiste. Pour l'année 2023, l'autorité mentionne — comme l'écrivent également les Jeunes UDC — un «potentiel islamiste» qui toucherait 27'200 personnes. Ce chiffre est toutefois stable depuis des années, c'est-à-dire que la menace représentée par ce groupe de personnes n'a pas augmenté. L'Office fédéral allemand n'a pas classé l'incident de Munich dans la liste des attentats attribués au terrorisme islamiste. Pour l'année 2024, deux attentats de l'EI sont mentionnés au total.