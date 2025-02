Une voiture a percuté une foule lors d'un rassemblement à Munich

La police embarque un automobiliste

Un jeune homme aurait été emmené par la police, comme l'écrit la journaliste Sandra Demmelhuber sur X. «Des gens sont assis par terre, en pleurs et tremblants», poursuit la journaliste. «Le conducteur du véhicule a pu être sécurisé sur place, il ne représente actuellement plus aucun danger», a annoncé la police sur X peu après 11 heures. Selon des témoins oculaires, la police aurait tiré sur un homme. On ne sait pas s'il s'agissait du conducteur de la voiture.