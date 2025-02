Les deux facettes de l'auteur de l'attaque de Munich

Star de TikTok, bodybuilder et islamiste

1/6 Farhad N. sur la Mini, avec laquelle il a blessé 36 personnes. Photo: Instagram

Daniel Macher

L'Allemagne a été secouée par une nouvelle attaque à la voiture-bélier. Jeudi, à Munich, une Mini Cooper a foncé sur une manifestation du syndicat Verdi qui réunissait environ 1500 personnes. 36 personnes ont été blessées, dont une mère et son enfant de deux ans. Leur vie est en danger. «Ça suffit!» C'est par ces mots que le chef de la CSU (Union chrétienne-sociale), Markus Söder, a réagi à la deuxième attaque en Allemagne en l'espace d'un mois.

Il avait un permis de séjour et de travail

Il y a près de trois semaines, un Afghan a attaqué au couteau un groupe d'enfants à Aschaffenburg. Deux personnes sont mortes. Alors que Enamullah O.* devait quitter le pays et était en situation irrégulière, Farhad N.* vivait en Allemagne et avait un permis de séjour et de travail.

Le ministre bavarois de l'Intérieur Joachim Herrmann a d'abord déclaré que Farhad N. était déjà connu de la justice pour des vols à l'étalage et des délits liés à la drogue. Erreur! La police a corrigé cette déclaration. L'homme a travaillé comme «agent» dans un magasin et a donc été témoin dans différentes procédures.

Des muscles et un sourire éclatant

Contrairement à d'autres assaillants marqués par des délits ou des particularités psychiques, Farhad N. a mené une vie plutôt «normale». Plus de 60'000 personnes le suivaient sur Instagram et TikTok. Il se présentait comme un influenceur de fitness. Beaucoup de muscles, un sourire éclatant. Une photo le montre avec une Mini blanche: le véhicule devenu l'arme du crime jeudi.

Selon les médias allemands, il a remporté une compétition de bodybuilding en 2024. Un homme qui l'a rencontré lors d'un événement sportif le décrit dans le «Spiegel» comme «super sympa et ouvert d'esprit». Farhad N. se présentait comme un arriviste à succès, posant en costume et portant une montre-bracelet ostentatoire. Une photo le montre dans un train devant un panorama de montagnes, apparemment en Suisse. Son profil Instagram a depuis été supprimé.

«Effacer tous ceux qui sont mauvais pour l'islam»

Farhad N. est arrivé en Allemagne en 2016 en tant que réfugié mineur. En 2017, il a demandé l'asile en spécifiant que son père avait été assassiné et que lui aussi était menacé. L'Office fédéral de l'immigration et des réfugiés a considéré que son histoire n'était pas crédible et a rejeté sa demande.

Depuis décembre 2020, Farhad N. aurait pu être expulsé, car il était considéré comme «tenu de quitter le territoire de manière exécutoire». On ignore si l'Allemagne a tenté de l'expulser. Cette possibilité a pris fin en 2021, lorsque le pays a stoppé les renvois vers l'Afghanistan après la prise de pouvoir des talibans.

Les autorités parlent de «motivation islamiste»

Ses récentes publications sur les réseaux sociaux se concentraient de plus en plus sur sa foi. Dans un post récent, il pose avec deux hommes dans une forêt. Le texte se termine par ces mots: «Supprimez tous ceux qui sont mauvais pour l'islam.» Après l'attaque, l'accusé aurait prononcé des «Allah Akbar» à l'égard des policiers.

Le contexte exact doit être précisé par l'enquête, mais la procureure générale en chef Gabriele Tilmann a déclaré: «En l'état actuel des choses, j'oserais déjà parler d'une motivation islamiste pour le crime.» Toutefois, rien n'indique actuellement qu'il faisait partie d'une organisation islamiste.

L'auteur présumé doit être présenté ce vendredi à un juge.

*Noms connus