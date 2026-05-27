Cinq des sept villageois piégés depuis le 20 mai dans une grotte inondée au Laos ont été retrouvés vivants, annoncent les sauveteurs. Deux personnes restent portées disparues dans cet environnement hostile et isolé.

AFP Agence France-Presse

Cinq des sept personnes piégées par les eaux depuis une semaine dans une grotte au Laos sont en vie, ont annoncé mercredi des sauveteurs laotiens et thaïlandais. «Nous avons retrouvé cinq personnes vivantes et en sécurité. Nous sommes encore en train de rechercher deux personnes», a écrit sur les réseaux sociaux une association laotienne de secouristes avec une vidéo les montrant crier de joie et sauter dans les bras.

«Nous avons atteint notre cible à 16H30. Nous avons trouvé cinq personnes et recherchons les deux autres», a déclaré de son côté le sauveteur thaïlandais Kengkach Bangkawong dans une vidéo publiée sur Facebook. Sept villageois ont été surpris par une brusque montée des eaux après être descendus le 20 mai chercher de l'or dans une grotte de la province de Xaysomboun, au nord-est de la capitale, Vientiane.

Environnement hostile

Ils n'avaient donné aucun signe de vie jusqu'ici, mais un plongeur spécialisé avait affirmé mercredi matin garder «bon espoir» de les retrouver vivants. «Ils sont entrés dans la mine avec des ressources leur permettant de survivre plusieurs jours sous terre», avait expliqué Mikko Paasi.

Le Finlandais avait participé en 2018 au sauvetage spectaculaire de jeunes footballeurs coincés dans une grotte en Thaïlande, qui avait tenu le monde en haleine pendant près de trois semaines. La mission laotienne se déroule dans un «environnement extrêmement reculé et hostile», a fait savoir Mikko Paasi, évoquant une «mine d'or abandonnée». Les sept personnes se trouvent selon lui dans une chambre à environ 300 mètres de l'entrée de la grotte, où les sauveteurs sont confrontés à de nombreux obstacles, entre inondations, risques d'effondrement et manque d'oxygène.



