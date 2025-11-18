DE
Et il est dans l'air du temps
Le dictionnaire de Cambridge consacre le mot de l'année 2025

Le dictionnaire Cambridge a choisi «parasocial» comme mot de l'année 2023. Ce terme décrit le lien unilatéral ressenti envers une célébrité ou une IA. Le phénomène reflète l'évolution des relations à l'ère numérique, estime l'institution.
Publié: 14:35 heures
Dernière mise à jour: il y a 59 minutes
Vous ressentez une grande affinité avec Taylor Swift sans jamais l'avoir rencontrée? Vous vivez une relation «parasociale».
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse

Vous ressentez une grande affinité avec Taylor Swift sans jamais l'avoir rencontrée, ou prenez un robot conversationnel pour votre confident? Vous vivez une relation «parasociale», mot de l'année 2025 pour le dictionnaire en ligne de Cambridge.

L'adjectif «parasocial» est défini par le très populaire dictionnaire anglais comme «impliquant ou se rapportant à un lien que quelqu'un ressent entre lui-même et une personne célèbre qu'il ne connaît pas, un personnage de livre, film, série télévisée etc., ou une intelligence artificielle».

Ce type de relation à sens unique a été analysé en 1956 par des sociologues de l'université de Chicago, Donald Horton et Richard Wohl, qui décrivaient alors la proximité ressentie par les téléspectateurs pour les personnalités du petit écran, indiquent les presses universitaires de Cambridge, dans un communiqué.

Un terme qui reflète l'air du temps

«Le terme parasocial reflète l'air du temps en 2025 (...). Ce qui était autrefois un terme académique spécialisé est entré dans le langage courant», commente Colin McIntosh, du Cambridge Dictionary, dont le site internet a «enregistré des pics de recherches» pour ce mot.

Simone Schnall, professeure en psychologie sociale expérimentale à l'université de Cambridge, relève que «de nombreuses personnes nouent des relations parasociales malsaines et intenses avec des influenceurs».

Quelque 600 nouveaux mots

Les gens développent ainsi le sentiment de «connaître» ceux avec lesquels ils nouent des liens parasociaux, et leur font confiance jusqu'à mener «à des formes extrêmes de loyauté», alors que «c'est complètement unilatéral», explique-t-elle.

Au total, quelque 6000 mots ou nouvelles acceptions ont été ajoutés en 2025 au Cambridge Dictionary en ligne, gratuit, qui revendique quelque 350 millions d'utilisateurs et plus de 1,5 milliard de pages vues par an.

Parmi ces ajouts figurent celui de «slop» au sens de contenus de mauvaise qualité générés par l'IA, ou encore «tradwife» (épouse traditionnelle).

