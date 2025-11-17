DE
«Is This What We Want?»
Paul McCartney sort un morceau pour critiquer l'IA

Afin de dénoncer un projet de loi assouplissant les droits d'auteur pour les IA, Paul McCartney va sortir un morceau silencieux. Pour de nombreux artistes, l'intelligence artificielle constitue une menace à leur carrière.
Publié: il y a 11 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 10 minutes
Écouter
Paul McCartney, ici au Hallenstadion à Zurich en 1989, dénonce un projet de loi assouplissant le droit d'auteur lié à l'IA.
Photo: CHRISTOPH RUCKSTUHL
ATS Agence télégraphique suisse

Paul McCartney va sortir un morceau silencieux en décembre, à l’occasion de la réédition d’un album lui aussi muet. Des artistes comme Hans Zimmer ou Kate Bush participent pour dénoncer un projet assouplissant le droit d’auteur lié à l’IA. Le titre de McCartney intitulé «(Bonus Track)», le premier depuis cinq ans, est un enregistrement d'un «studio vide», avec une succession de bruits de bande magnétique et de cliquetis, d'une durée de deux minutes et 45 secondes.

Il sortira à l'occasion de la réédition en vinyle de l'album «Is This What We Want» («Est-ce bien cela que nous voulons?») le 8 décembre, a annoncé dimanche le collectif du même nom sur son site. Plus d'un millier d'artistes dont Annie Lennox, Damon Albarn, Jamiroquai ou Max Richter ont collaboré à cet album muet, sorti en février 2025, qui exhorte le gouvernement britannique à «ne pas légaliser le pillage musical au profit des entreprises d'IA».

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Une lettre ouverte signée par 400 artistes

«L'album comporte des enregistrements réalisés dans des studios et des salles de spectacle vides, illustrant l'impact que les propositions du gouvernement auraient, selon nous, sur les moyens de subsistance des musiciens», affirment-ils. Seulement un millier de copies en vinyle seront éditées, ont-ils ajouté.

L'ex-Beatle de 83 ans avait déjà, avec 400 artistes dont Elton John, Coldplay ou Dua Lipa, signé une lettre ouverte exhortant le gouvernement à protéger l'industrie musicale britannique. L'exécutif travailliste défend un projet de loi, a priori présenté en 2026, visant à appliquer une exception à la loi sur le droit d'auteur pour faciliter l'utilisation des contenus créatifs afin d'entraîner des modèles d'IA. Ces entreprises technologiques n'auraient plus besoin d'obtenir l'autorisation des auteurs ni de les rémunérer, ce qui suscite la colère de l'industrie musicale.

Selon une étude menée auprès d'artistes et de producteurs par l'association UK Music, publiée mercredi dernier, deux sondés sur trois estiment que l'IA constitue une menace à leur carrière. Plus de neuf sur dix veulent que leur image et leur voix soient protégées, et demandent aussi à être rémunérés par les entreprises d'IA qui utilisent leurs créations.

