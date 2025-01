Paul McCartney et Elton John s'opposent à la réforme du droit d'auteur britannique concernant l'IA. Les deux légendes de la musique appellent le gouvernement à mieux protéger les artistes, craignant une perte de contrôle sur leurs créations

Paul McCartney et Elton John appellent le gouvernement britannique à protéger les artistes de l'IA

Paul McCartney, 82 ans, soutient qu'avec une telle réforme, les artistes perdront le contrôle sur leur production. Photo: Getty Images

Deux des plus grandes icônes de la musique britannique, Paul McCartney et Elton John, ont appelé dimanche le gouvernement britannique a mieux «protéger» les artistes contre l'intelligence artificielle (IA), au moment où l'exécutif envisage une réforme du droit d'auteur. Interrogé sur la BBC, l'ex-Beatle a de nouveau critiqué le projet du gouvernement travailliste d'introduire des modifications dans la loi sur le droit d'auteur. Parmi elles, «une exception au droit d'auteur» pour entraîner des modèles d'IA à des fins commerciales. Le projet offrirait parallèlement aux créateurs la possibilité de «réserver leurs droits».

Paul McCartney, 82 ans, soutient qu'avec une telle réforme, les artistes perdront le contrôle sur leur production. Concrètement, assure-t-il, «des jeunes gens vont écrire une belle chanson mais ils n'en (seront) pas propriétaires.» Pire, «n'importe qui pourra se l'approprier», dénonce-t-il.

« Si vous présentez un projet de loi, assurez-vous de protéger les penseurs et les artistes Paul McCartney »

«La vérité, c'est que l'argent ira bien quelque part. Quelqu'un sera payé alors pourquoi ce ne serait pas le gars qui a écrit Yesterday?» a-t-il interrogé.

Et d'ajouter: «si vous présentez un projet de loi, assurez-vous de protéger les penseurs et les artistes, sinon vous ne les aurez pas de votre côté». «Nous sommes le peuple, vous êtes le gouvernement. Vous êtes censés nous protéger. C'est votre travail», a-t-il encore dit.

Now and Then

En novembre 2023, Paul McCartney et Ringo Starr, les membres survivants des Beatles, avaient utilisé l'IA pour extraire la voix de John Lennon d'une chanson inachevée vieille de plusieurs décennies, intitulée «Now and Then».

«Je pense que l'IA est formidable et qu'elle peut faire beaucoup de choses formidables», a nuancé Paul McCartney. Toutefois, elle «ne doit pas dépouiller les créateurs. Cela n'a aucun sens.»

Même tonalité du côté d'une autre légende de la pop, Elton John. Dans les colonnes du Sunday Times, l'artiste de 77 ans estime que le projet de réforme du gouvernement «diluera» et «menacera» encore plus les revenus des jeunes artistes.

Tout faire pour que les droits d'auteurs soient respectés

«Cela permettra aux grandes entreprises technologiques mondiales d'accéder gratuitement et facilement aux oeuvres des artistes afin de former leur intelligence artificielle et de créer de la musique concurrente», a-t-il assuré. Il affirme que tous «les acteurs du monde de la musique s'opposent catégoriquement» à la réforme.

Le gouvernement a annoncé qu'il profiterait de sa consultation, qui se déroule jusqu'au 25 février, pour explorer les principaux points du débat, notamment la manière dont les créateurs pourront obtenir une licence et être rémunérés pour l'utilisation de leur matériel.

Interrogée sur ces projets lors d'un entretien sur la BBC, la ministre des Finances, Rachel Reeves, a assuré «vouloir soutenir les artistes» et tout faire «pour que les droits d'auteur soient respectés.»

Et d'ajouter que «sans une protection rigoureuse et solide des droits d'auteur (...), la place du Royaume-Uni sur la scène mondiale, en tant que leader dans le domaine des arts et de la culture populaire, sera gravement menacée.»