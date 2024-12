Taylor Swift termine la tournée mondiale la plus réussie de tous les temps

1/8 La fin d'une époque: le dimanche 8 décembre 2024, Taylor Swift a mis fin à sa tournée «Eras», qui a battu tous les records, à Vancouver, au Canada. Photo: AFP

Patricia Broder

2024 a été l'année de la superstar américaine Taylor Swift. Aujourd'hui, la chanteuse a conclu à Vancouver, au Canada, une tournée qui a battu tous les records. Après 149 concerts, 47 villes, 19 pays, 5 continents et presque deux ans, cette tournée, placée sous le signe des «Eras», c'est-à-dire des «époques» de la chanteuse à succès, et qui a fait de Taylor Swift une milliardaire, prend fin. Selon les estimations de «Forbes», elle aurait engrangé un record de 1,93 milliard de dollars US rien qu'avec la vente des billets. Plus que n'importe quelle musicienne ou musicien ne l'a fait auparavant.

Taylor Swift, qui vient d'être couronnée reine du streaming de l'année par Spotify avec 90,4 millions d'auditeurs, devance ainsi de loin le groupe britannique Coldplay. Les rockeurs pop ont pu récolter jusqu'à présent 1,1 milliard de dollars grâce à leur tournée «Music of the Spheres». Le chanteur Chris Martin et ses collègues sont encore en tournée jusqu'à l'année prochaine.

Les Irlandais de U2 arrivent en troisième position avec 997,4 millions, suivis par l'auteur-compositeur-interprète Elton John avec 938,1 millions. Les chiffres de la chanteuse américaine sont d'autant plus impressionnants que Taylor Swift a donné nettement moins de représentations et que les billets étaient plus chers que pour Coldplay, Elton John ou encore Ed Sheeran, dont les tournées de deux à trois ans se situent toutes en dessous du top 5.

Le ciné-concert a rapporté 267,1 millions de dollars

Avec une fortune nette estimée à 1,6 milliard de dollars, Taylor Swift a en outre dépassé début octobre sa collègue Rihanna et se trouve être désormais la musicienne la plus riche du monde, comme le rapporte «Forbes». Alors que Rihanna a acquis sa richesse notamment grâce à ses lignes de beauté et de mode, Taylor Swift a généré ses revenus presque exclusivement grâce aux ventes de disques, aux revenus du streaming et à ses tournées. Le film de concert de la tournée «Eras», sorti en 2023, est devenu le film de concert le plus rentable et le plus réussi de l'histoire et a rapporté 267,1 millions de dollars supplémentaires dans les caisses de la jeune femme de 34 ans.

Mais pourquoi Taylor Swift éclipse-t-elle tout le monde? «A une époque où des hommes hypermasculins et toxiques comme Trump, Poutine ou Xi en Chine dominent la politique mondiale, Taylor Swift représente un monde d'inclusion et de diversité», expliquait récemment à Blick Jörn Glasenapp, professeur de sciences de la culture et des médias à l'Université de Bamberg en Allemagne, pour expliquer le phénomène. Selon lui, Taylor Swift représente un monde «où dominent les liens d'amitié et la gentillesse et où tout le monde est le bienvenu».

Le roi Roger a lui aussi dansé sur «Shake It Off».

Les swifties suisses étaient également en état d'alerte en juillet dernier: la chanteuse à succès a donné deux concerts au Letzigrund de Zurich. «Cet endroit est incroyablement beau, et j'ai adoré jouer pour ce merveilleux public à Zurich», s'enthousiasmait alors Swift à propos de la Suisse. La foule était en délire.

Parmi les quelque 50'000 spectateurs se trouvaient des personnalités telles que le conseiller fédéral UDC Albert Rösti ou l'icône du tennis Roger Federer. Le roi Roger a d'ailleurs dansé sur des tubes comme «Shake It Off» ou «Style» et a reçu de nombreux rubans d'amitié.

Mais Taylor Swift n'a pas seulement créé une euphorie incomparable et une véritable manne financière – l'impact économique de la tournée «Eras» dans les 19 pays visités par l'artiste s'élèverait, selon les rapports, à 8,5 à 9 milliards de dollars. L'impact de Taylor Swift a également été sismique, au sens propre du terme: le concert «Eras» à Seattle en 2023 a ainsi provoqué des secousses équivalentes à un tremblement de terre de magnitude 2,3, tandis que celui de Zurich a alerté le service sismologique suisse.

La chanteuse a par ailleurs provoqué des remous politiques. Comme l'a annoncé le «Sun», des membres du parti travailliste auraient «poussé» Scotland Yard en octobre à protéger Taylor Swift lors de l'étape londonienne de sa tournée – un privilège qui avait été refusé auparavant au prince Harry. La raison invoquée était des problèmes de sécurité liés à un attentat suicide déjoué lors des concerts annulés de la chanteuse pop à Vienne en août.

Parallèlement, dix membres importants du parti travailliste – dont le Premier ministre, le maire de Londres et le ministre de la Santé – avaient reçu des billets gratuits pour les concerts de Taylor Swift qui affichaient complet. Une situation qui a suscité de vives critiques.

Justin Trudeau a demandé à Taylor Swift de venir au Canada

Le Canada a été complètement ignoré au début de la tournée. Ce qui a eu pour conséquence que le Premier ministre Justin Trudeau en personne a demandé à la chanteuse, dans un post sur X, de venir également dans son pays. «Je sais que beaucoup de gens au Canada aimeraient te voir», a écrit Justin Trudeau. «Ne nous donne pas un autre été cruel», a-t-il supplié en plaisantant, faisant ainsi référence à la chanson «Cruel Summer» de Taylor Swift. Cette dernière a répondu à la demande du Premier ministre et est venue à Toronto pour donner six concerts et à Vancouver pour trois. C'est là qu'a eu lieu hier soir la toute dernière représentation de la tournée record.

Et ensuite? Après la fin de sa tournée, Taylor Swift devrait enfin avoir le temps de souffler. «Taylor a hâte de se détendre et de faire une pause», a révélé un initié au portail «US Weekly». La chanteuse souhaiterait passer cette pause avec son petit ami Travis Kelce à New York, où la chanteuse possède un appartement.

Malgré une pause envisagée, la chanteuse prévoirait déjà un nouvel album pour l'année prochaine. Une chose est sûre: 2025 sera le début d'une nouvelle «ère» pour Taylor Swift.