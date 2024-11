Taylor Swift rafle quatre prix aux MTV Europe Music Awards

1/2 La mégastar de la pop américaine Taylor Swift rafle quatre prix aux MTV European Music Awards dimanche soir à Manchester. Photo: IMAGO/UPI Photo

ATS Agence télégraphique suisse

La chanteuse pop de 34 ans, Taylor Swift, qui n'était pas présente à Manchester, s'est imposée dans les principales catégories dont artiste de l'année et meilleure artiste live. Dans un message pré-enregistré, l'interprète de «Shake it off» a fait par de sa «tristesse» de ne pas avoir pu être présente. «Le fait que vous ayez primé la tournée, l'album et la vidéo (du clip Fortnight) c'est juste incroyable», a-t-elle dit. En tout, elle a gagné quatre récompenses aux MTV Europe Music Awards.

Au cours de la cérémonie, un hommage a aussi été rendu à Liam Payne, chanteur du groupe One Direction. Ce dernier est récemment décédé dans une chambre d'hôtel à Buenos Aires en Argentine.

La chanteuse anglaise d'origine kosovare Rita Ora, qui présentait la soirée de remise des prix, a qualifié l'artiste défunt comme «l'une des personnes les plus gentilles» qu'elle ait connues. «Il avait un cœur immense et était toujours le premier à aider quelqu'un. Il apportait tant de joie dans chaque pièce où il entrait et il a laissé une empreinte indélébile sur ce monde.» Rita Ora a invité le public et les téléspectateurs de se recueillir en sa mémoire. Ensuite, plusieurs photos de Liam Payne ont été projetées sur un grand écran.