L'Allemagne se prépare à une éventuelle réduction des forces américaines sur son sol, après les menaces de Donald Trump concernant une dispute sur l'Iran, tout en appelant à un «partenariat transatlantique fiable».

L'Allemagne est «préparée» à une réduction des forces américaines

L'Allemagne est «préparée» à une réduction des forces américaines

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement allemand s'est «préparé» à une éventuelle réduction de la présence militaire américaine sur son sol mais continue jeudi de plaider pour un «partenariat transatlantique fiable», après les menaces de Donald Trump dans la foulée d'une dispute sur l'Iran.

«Nous y sommes préparés, nous en parlons de manière étroite et en toute confiance dans toutes les instances de l'OTAN, et nous attendons des décisions américaines à ce sujet», et ce avec «sérénité», a commenté le ministre allemand des Affaires étrangères Johann Wadephul lors d'un déplacement au Maroc.

Mercredi, Donald Trump a dit envisager une réduction des forces armées américaines stationnées en Allemagne, dans la foulée de premiers propos vindicatifs contre le chancelier allemand à propos de la guerre en Iran. «Une décision sera prise très prochainement», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.

Friedrich Merz avait suscité la colère du dirigeant américain lundi, en jugeant que «les Américains (n'avaient) visiblement aucune stratégie» en Iran et que Téhéran «humiliait» la première puissance mondiale. Jeudi, le chancelier allemand n'a pas directement répondu aux menaces de retrait militaire du dirigeant américain, mais a appelé à un «partenariat transatlantique fiable» au sein de l'OTAN.

«OTAN forte et unie»

Au cours d'un déplacement pour observer des manoeuvres de l'armée de terre allemande à Munster (ouest), le chancelier a aussi jugé que l'armée allemande apportait sa pierre à l'édifice d'une «OTAN forte et unie», notamment sur «des sites stratégiques en Allemagne aux côtés des Etats-Unis». L'Allemagne abrite quelque 35'000 soldats américains, et la base militaire de Ramstein (ouest) est d'une grande importance pour les déploiements américains au Moyen-Orient.

Les Etats-Unis stockent aussi des armes nucléaires à Büchel (ouest). A Stuttgart, on trouve le commandement américain pour l'Europe et l'Afrique, tandis que Grafenwöhr en Bavière accueille un vaste terrain d'entraînement, et Landstuhl abrite un vaste centre hospitalier de l'armée américaine.

Si la présence américaine a été considérablement réduite depuis la fin de la Guerre froide, elle reste un pilier de la politique de sécurité de l'Allemagne, en particulier dans le contexte de la menace russe croissante, selon Berlin, depuis l'invasion de l'Ukraine. Elle représente aussi des milliers d'emplois et de contrats pour une économie allemande en panne. Lors de son premier mandat, en 2020, Trump avait déjà menacé de ramener le nombre de militaires à 25'000, jugeant les dépenses militaires de l'Allemagne trop faibles. Mais après sa défaite électorale, son successeur, Joe Biden, n'avait pas donné suite.

Un réexamen à la baisse des troupes américaines n'est «absolument pas une nouvelle annonce, mais quelque chose qui est clair depuis longtemps et qui avait déjà été annoncé sous d'anciens présidents américains», a noté Johann Wadephul à Rabat. Le fait que les Etats-Unis «se concentrent davantage sur la zone pacifique, la Chine» n'est «un secret pour personne, cela est formulé depuis longtemps par différentes administrations américaines», a ajouté le chef de la diplomatie allemande.



