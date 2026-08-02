Les tensions montent à nouveau en Ethiopie. Ce samedi, des affrontements armés impliquant artillerie et drones ont éclaté près de Shererina, avant de s'achever dans la soirée. Le spectre d'une nouvelle guerre inquiète.

De nouveaux combats éclatent en Ethiopie, la peur d'une guerre renaît

De nouveaux combats éclatent en Ethiopie, la peur d'une guerre renaît

AFP Agence France-Presse

Les combats qui ont opposé dans le nord de l'Ethiopie les forces fédérales aux rebelles du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) pendant plusieurs heures ont pris fin samedi, ont affirmé dimanche à l'AFP des sources locale et sécuritaire.

Des affrontements armés au Tigré qui ont impliqué de l'artillerie lourde et des drones à Shererina, près de la frontière avec le Soudan, ont débuté samedi vers 6h et «ont pris fin vers 17h», a indiqué un membre du TPLF, qui a requis l'anonymat.

«Il y a une désescalade», a affirmé cette source, sans donner de bilan de victimes. L'information a été confirmée par une source sécuritaire, qui a également requis l'anonymat.

Samedi, le TPLF, qui a été radié de la liste des partis politiques mais reste très influent dans la région, avait accusé les autorités fédérales d'avoir «intensifié ses actions destructrices pour les porter à un niveau supérieur» avant de dénoncer une «vaste offensive d'infanterie». Les autorités fédérales n'ont pour l'heure pas réagi.

La tension persiste

L'AFP n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante ces informations, ni d'identifier les forces en présence sur place, alors que les combats se déroulent au Tigré occidental, zone contestée et gérée par des nationalistes de l'Etat régional voisin de l'Amhara, où des milices sont présentes. Malgré la fin des combats, «nous nous faisons toujours face», a également affirmé le membre du TPLF.

Depuis plusieurs mois, des forces fédérales et tigréennes sont massées à la frontière du Tigré, région septentrionale de l'Ethiopie, alors que les deux parties, qui entretiennent des relations terribles, s'accusent mutuellement de vouloir déclencher un nouveau conflit.

Ce regain de tensions fait planer le risque d'une nouvelle guerre, moins de quatre ans après la fin d'un sanglant conflit qui a opposé le TPLF aux forces fédérales, appuyées par des milices locales et l'armée érythréenne, et a fait au moins 600'000 morts, selon une estimation de l'Union africaine.