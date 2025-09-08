Dernière mise à jour: il y a 8 minutes

Une lettre d’anniversaire que Donald Trump aurait envoyée à Jeffrey Epstein en 2003 a été rendue publique lundi par des élus démocrates. Le président américain continue de nier son implication.

La lettre supposément écrite par Trump à Epstein a été rendue publique

La lettre contient une esquisse de buste féminin accompagnée de citations attribuées tour à tour à Jeffrey Epstein et à Donald Trump. Photo: Getty Images

Une lettre d’anniversaire que Donald Trump aurait adressée à Jeffrey Epstein en 2003 a été rendue publique lundi par des élus démocrates. Le président américain en avait pourtant nié l’existence en juillet, en pleine controverse sur leurs liens.

Obtenue par des élus démocrates de la Chambre des représentants, la lettre contient une esquisse de buste féminin accompagnée de citations attribuées tour à tour à Jeffrey Epstein, le financier mort en prison en 2019 avant son procès pour crimes sexuels, et à Donald Trump. Elle est signée par ce dernier, alors figure de la jet-set new-yorkaise comme Epstein.

Donald Trump «n'a pas fait ce dessin et ne l'a pas signé», a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche après la diffusion par l'opposition démocrate de cette lettre.

Karoline Leavitt a dénoncé sur X de «fausses informations visant à alimenter le complot démocrate» autour de la relation entre Donald Trump et le délinquant sexuel.