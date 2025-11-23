18:13 heures

«La rencontre la plus productive et significative depuis le début»

Photo: AFP

La rencontre entre les Etats-Unis et l'Ukraine dimanche à Genève est «productive», ont estimé devant la presse le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio et le chef de l'administration présidentielle ukrainienne Andreï Yermak.

«Nous avons fait de bons progrès», a relevé Rubio. Et d'estimer que la rencontre est probablement «la plus productive et significative depuis le début de ce processus». Il reste encore du travail à faire, a-t-il toutefois averti. Et de préciser que des ajustements point par point sur le plan de Donald Trump sont en cours de discussion.

Yermak a aussi qualifié la rencontre de «très productive». «Nous allons continuer à travailler dans les prochains jours», a-t-il ajouté, en notant que «le dernier mot reviendra à nos dirigeants».

Les discussions se poursuivent.

Source: ATS