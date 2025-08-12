Un volontaire espagnol meurt en luttant contre un incendie

Un volontaire est mort en Espagne alors qu’il luttait contre un incendie dans la région de León, en pleine vague de chaleur extrême. Ces feux, attisés par des températures dépassant les 40°C, forcent des milliers d’évacuations.

Un pompier s'efforce d'éteindre un incendie de forêt dans le village de Vilaza, au nord-ouest de l'Espagne. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Un homme est mort en luttant contre un incendie dans la région de León, a annoncé mardi le préfet de Castille-et-León (nord ouest), le deuxième décès dans les feux qui ravagent l'Espagne en pleine vague de chaleur, forçant des milliers de personnes à évacuer. «Mes plus sincères condoléances à la famille et à l'entourage du défunt qui participait au dispositif de lutte contre les incendies à León, dans la zone de Nogarejas. Qu'il repose en paix», a écrit Nicanor Sen Vélez sur le réseau social X.

Le président régional de la Castille-et-Léon a également déploré «profondément le décès d'un des volontaires qui travaillait sur les opérations [d'extinction] de l'incendie Molezuelas de la Carballeda», présentant ses condoléances «à sa famille, ses amis et ses collègues en ces moments difficiles». «S'il vous plaît, soyez très prudents et suivez les indications des autorités à tout moment», a poursuivi Alfonso Fernández Mañueco sur X.

Quelques instants plus tard, le Premier ministre Pedro Sánchez a réagi sur le même réseau, déplorant «le décès d'un volontaire alors qu'il effectuait des travaux d'extinction à León», avant de souhaiter «beaucoup de courage et un prompt rétablissement aux personnes blessées dans ce même incendie». D'après la radio Cadena Ser, la victime est un jeune homme qui avait rejoint le dispositif volontairement. Il était accompagné d'une autre personne, qui a été blessée.

La vague de chaleur plaide coupable

Les autorités ont évoqué plusieurs blessés dont certains se trouvent en soins intensifs. L'incendie de Molezuelas de la Carballeda, et plus largement la Castille-et-León, préoccupent beaucoup les secours: la région enregistre de nombreux incendies ces derniers jours, notamment un, spectaculaire, à Las Médulas, d'anciennes mines d'or romaines classées au patrimoine de l'humanité.

Mardi matin, les autorités madrilènes ont annoncé la mort d'un homme, des suites de ses graves brûlures sur tout le corps, dans un feu de forêt à Tres Cantos», localité à 25 km du centre de Madrid. Cette série d'incendies coïncide avec la vague de chaleur qui est entrée mardi dans son dixième jour avec toutes les régions en alerte, y compris celles du nord. Les températures maximales sont de 40°C et les températures nocturnes ne descendent pas en dessous de 25°C.