La sécheresse persistante favorise les incendies en Europe, notamment dans les Balkans et en Turquie. En France, un incendie majeur a ravagé 13'000 hectares dans l'Aude, alors que le pays fait face à une nouvelle vague de chaleur.

Plus de la moitié de l'Europe et la Méditerranée touchées par la sécheresse

Les Balkans sont particulièrement touchés. (Image d'illustration) Photo: AFP

Plus de la moitié des sols d'Europe et des côtes méditerranéennes étaient affectés en juillet par la sécheresse (52%) pour le quatrième mois consécutif, selon l'analyse par l'AFP des données de l'Observatoire européen de la sécheresse (EDO). Ce taux de 52% est le plus élevé enregistré pour un mois de juillet depuis le début des observations en 2012, supérieur de 21 points à la moyenne 2012-2024. La sécheresse dans la région a battu des records mensuels chaque mois depuis le début de l'année.

L'indicateur de sécheresse de l'observatoire du programme européen Copernicus, basé sur des observations satellitaires, combine trois paramètres: précipitations, humidité des sols et état de la végétation. Il se décompose en trois niveaux de sécheresse (surveillance, avertissement, alerte).

L'Europe de l'est touchée

L'Europe de l'Est et les Balkans sont particulièrement concernés. Dans plusieurs pays, la part des sols en situation d'alerte a bondi: en Hongrie, elle est passée de 9% en juin à 56% en juillet, au Kosovo de 6% à 43% et en Bosnie-Herzégovine de 1% à 23%. Les vagues de chaleur qui frappent les Balkans depuis le début de l'été s'accompagnent d'un nombre record d'incendies, y compris dans les décharges à ciel ouvert, souvent illégales, qui dégagent fumées et gaz toxiques.

A l'est de la Méditerranée, la Turquie est également touchée par une sécheresse persistante, qui affecte plus de 60% du pays chaque mois depuis mars et favorise la survenue d'incendies. Vendredi 8 août, des feux dans l'ouest du pays ont entraîné l'évacuation de trois villages et la fermeture du trafic maritime dans le détroit des Dardanelles.

En Europe de l'Ouest, la situation est plus contrastée. En France, plus des deux tiers des sols sont affectés par la sécheresse en juillet (68%), en nette hausse par rapport à juin (44%). Et le pays a subi l'un des plus gros incendies de son histoire: 13'000 hectares de végétation ont brûlé dans le département de l'Aude, dans le sud du pays. La France fait désormais face à une nouvelle vague de chaleur, la deuxième de l'été. L'Espagne et le Portugal restent relativement préservés avec des taux de sécheresse faibles (7% et 5% respectivement).

Pénurie d'eau en Angleterre

Au Royaume-Uni, la situation s'améliore par rapport aux mois précédents, mais plus des deux tiers du pays demeurent toujours en déficit d'eau. La pénurie d'eau en Angleterre a été classée comme «d'importance nationale» a indiqué mardi l'Agence pour l'environnement (EA). Le pays a connu les six premiers mois de l'année les plus secs depuis 1976. Selon l'EA, cinq régions d'Angleterre sont touchées par la sécheresse, confrontées à une diminution des réserves d'eau et à une baisse des rendements agricoles.

Le Groupe national sur la sécheresse, qui réunit le gouvernement, des représentants du secteur agricole et des compagnies des eaux, s'est réuni pour discuter de la situation, alors que certaines régions d'Angleterre se préparent à affronter la quatrième vague de chaleur de cet été. Les niveaux des réservoirs à travers l'Angleterre n'atteignaient ces derniers jours que 67,7% de leur capacité, soit nettement moins que la moyenne pour une première semaine d'août, qui est de 80,5%.

Selon l'EA, 49% des débits des cours d'eau étaient inférieurs à la normale, tandis que le Yorkshire, dans le nord de l'Angleterre, a interdit l'utilisation de l'arrosage des jardins. Selon le service météorologique Met Office, l'Angleterre a connu en 2025 le printemps le plus sec depuis plus de cent ans. «Nous allons être confrontés à une pénurie d'eau croissante au cours de la prochaine décennie», a estimé Emma Hardy, ministre de l'Eau, ajoutant que le gouvernement prévoyait de construire de nouveaux réservoirs.