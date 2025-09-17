DE
FR

Le conflit s'envenime
Coup dur pour Trump! La Chine interdit l'achat des puces de Nvidia

Pékin ordonne aux géants technologiques chinois de cesser l'achat de puces d'IA Nvidia. Cette directive vise à réduire la dépendance aux semi-conducteurs américains et à développer la production nationale. Un revers pour Trump.
Publié: 14:36 heures
Partager
Écouter
1/4
Donald Trump accorde lui aussi une grande importance à l'entreprise de puces d'intelligence artificielle.
Photo: DUKAS
RMS_Portrait_AUTOR_209.JPG
Nicola Imfeld

Les autorités chinoises frappent fort! L’Administration du cyberespace de Pékin a ordonné aux géants technologiques nationaux, comme l’éditeur de TikTok ByteDance ou encore Alibaba, de cesser tout achat de puces d’intelligence artificielle auprès de Nvidia. Les commandes en cours doivent être immédiatement interrompues, rapporte le «Financial Times» mercredi matin.

Le modèle RTX Pro 6000D, lancé il y a seulement deux mois par Nvidia spécialement pour le marché chinois, est particulièrement visé. Plusieurs groupes prévoyaient d’en commander des dizaines de milliers d’unités et les premiers tests avaient déjà commencé. Mais les autorités chinoises sont désormais intervenues.

Un coup dur pour Trump

La nouvelle directive va bien plus loin que les restrictions précédentes, qui ne concernaient que d’autres modèles comme les puces H20. Pékin veut réduire sa dépendance aux semi-conducteurs américains et développer sa propre production. L’objectif? Tripler la fabrication de processeurs d’intelligence artificielle dès l’an prochain et démontrer que les performances chinoises peuvent déjà rivaliser avec celles de Nvidia.

A lire aussi
La Chine règle ses comptes avec le géant de puces IA Nvidia
«Graves problèmes de sécurité»
La Chine règle ses comptes avec le géant de puces IA Nvidia
La plus grosse entreprise au monde coincée entre Trump et la Chine
4000 milliards en bourse
La plus grosse entreprise au monde coincée entre Trump et la Chine

Pour le président américain Donald Trump, il s’agit aussi d’un revers personnel. Il s’était engagé politiquement afin que Nvidia puisse continuer à livrer ses puces d’intelligence artificielle à la Chine. Le dirigeant Xi Jinping lui oppose désormais une fin de non-recevoir.

Dès lundi, Pékin avait accentué la pression sur Nvidia. L’autorité nationale de régulation de la concurrence (SAMR) a indiqué qu’un examen préliminaire avait mis au jour des violations présumées de la loi chinoise anti-monopole. Avec une capitalisation boursière de près de 4,3 billions de dollars, Nvidia demeure aujourd’hui l’entreprise la plus valorisée au monde.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Présenté par
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
Infarctus, accident ou appendicite
Qui peut m’aider en cas d’urgence pendant les vacances?
6 médailles d'or pour la Suisse
Présenté par
6 médailles d'or pour la Suisse
Grand succès aux EuroSkills
6 médailles d'or pour la Suisse
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Présenté par
Conséquences financières
Comment les femmes maîtrisent de nouvelles étapes de vie
Gros plan sur le roi des cépages
Présenté par
Gros plan sur le roi des cépages
Le chasselas
Gros plan sur le roi des cépages
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus