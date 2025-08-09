Une querelle culinaire a éclaté entre Rome et Londres au sujet de la préparation authentique du Cacio e Pepe, un plat traditionnel italien. La BBC prétend que le beurre et le parmesan sont des ingrédients incontournables, au grand dam des gastronomes italiens.

La BBC présente une recette de pâtes qui choque les gastronomes italiens

Les coupables? Du parmesan et du beurre

1/6 La BBC a froissé les gastronomes romains avec une recette de Cacio e Pepe. Photo: Shutterstock

Marian Nadler et BliKI

La cuisine romaine est au cœur d'une controverse culinaire entre Rome et Londres, comme le rapporte le quotidien «Il Messaggero». La dispute porte sur la préparation authentique du Cacio e Pepe, un plat de pâtes emblématique de la cuisine romaine.

L'élément déclencheur a été une recette publiée sur le site Internet de la BBC, qui mentionne le beurre et le parmesan comme ingrédients de base du Cacio e Pepe. De quoi provoquer une vague d'indignation des gastronomes romains. Fiepet Confesercenti, une association de restaurateurs romains, a même contacté la BBC ainsi que l'ambassade britannique à Rome pour exprimer son mécontentement.

Ni parmesan, ni beurre!

Claudio Pica, président de Fiepet Confesercenti, a souligné pour «Il Messaggero» que la recette originale du Cacio e Pepe ne contient ni parmesan, ni beurre. Selon lui, les seuls ingrédients authentiques sont les pâtes, le poivre et le fromage pecorino. Il a admis qu'il pouvait y avoir des variantes de la part des cuisiniers, mais a critiqué le fait que la BBC ait présenté sa recette comme étant l'originale.

Selon Claudio Pica, la cuisine romaine est l'une des plus nobles d'Italie. Des plats comme le Cacio e Pepe ou la Carbonara seraient connus dans le monde entier et souvent imités à l'étranger. Afin de préserver l'authenticité de la recette, l'association a demandé à la BBC de la corriger illico presto.

Riccardo Aquilani, chef du restaurant historique Pancrazio à Rome, a souligné l'importance de la tradition. «Il faut suivre la recette romaine traditionnelle, à commencer par le choix des ingrédients. Et il faut qu'ils soient de qualité! Comme le Pecorino Romano à la croûte noire râpé à la main, du poivre noir fraîchement moulu pour préserver les arômes et le goût, et des tonnarelli artisanales cuits al dente.»

Le roi Charles invité à Rome

Entre-temps, la BBC a légèrement modifié la recette. Le pecorino remplace désormais le parmesan, certes, mais l'ajout d'un autre ingrédient est venu chauffer les esprits. Il est maintenant recommandé d'y ajouter de la crème.

Pour Claudio Pica, c'est la goutte de trop: «La BBC recommande le Cacio e Pepe avec de la crème! C'est un affront fait à tous les gastronomes romains!», déclare-t-il dans un autre article d'«Il Messaggero». Beau joueur, il invite le roi Charles III dans la capitale italienne. «Venez à Rome! Je vous invite et je vous servirai un Cacio e Pepe dans les règles de l'art.»

Jusqu'à présent, la BBC n'a pas présenté d'excuses officielles. Il semble d'ailleurs peu probable que le roi Charles accepte l'invitation.