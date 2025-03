La cheffe Giada de Laurentiis a créé la polémique sur le plateau du «Tonight Show» en préparant des pâtes au chocolat, une recette de son enfance. Entre critiques sur les réseaux et scandale en Italie, cette version sucrée des pâtes n’a pas fait l’unanimité.

La célèbre cheffe italo-américaine Giada de Laurentiis a réalisé des pâtes au chocolat sur le plateau de Jimmy Fallon. Photo: Todd Owyoung/NBC via Getty Image

Solène Monney Journaliste Blick

Les Italiens, c’est un peu comme des experts en plaisir de vivre… sauf quand il s'agit de cuisine! Et surtout quand ça touche aux pâtes. Ne leur parlez surtout pas de crème dans une carbonara ou de couper vos spaghetti (même si c’est plus pratique, avouons-le).

Sur le plateau du «Tonight Show», animé par Jimmy Fallon, l'italo-américaine Giada de Laurentiis a réalisé son «plat d'enfance préféré». Et accrochez-vous bien, la cheffe a décidé de réaliser des pâtes… au chocolat! Vous vous doutez bien que ça n’a pas (du tout) fait l'unanimité sur Internet.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«Je suis outrée»

Un point qui peut être laissé à la célèbre cheffe, c'est la réalisation facile de ce plat. Pour ce faire, il vous faudra, des pâtes… et beaucoup de pâtes à tartiner chocolat noisette. Et à la place du fameux parmesan, ni plus ni moins que du chocolat râpé. Simple comme bonjour!

La séquence a été postée sur Instagram. Les internautes se sont lâchés dans les commentaires. «Je suis outré», a lancé un utilisateur. Un autre n'a pas mâché ses mots: «C’est la pire chose que j’ai vue sur internet aujourd’hui.» Et celui-là, encore plus direct: «Honte à vous.»

Les Italiens, eux, étaient carrément en mode scandale: «Ma nooooo!», s’est exclamée une internaute, tandis qu'une autre a ajouté: «Mon côté italien est tellement offensé.»

«absolument délicieux»

Initialement, Giada de Lorentiis venait présenter son livre de recette «Super Italian». Mais malgré la tempête, Giada a réussi à charmer Jimmy Fallon, qui a assuré que le plat était «absolument délicieux». On pourrait presque comparer ce plat à une fondue moitié-moitié revisitée… comme la savoyarde par exemple. Bref, si vous cherchez à choquer vos invités, voilà la recette idéale!