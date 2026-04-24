Un tribunal au Kosovo a condamné trois Serbes pour une tentative de sécession armée en 2023. Deux ont écopé de la perpétuité, un troisième de 30 ans de prison.

Trois séparatistes serbes condamnés à de lourdes peines de prison

Trois séparatistes serbes condamnés à de lourdes peines de prison

AFP Agence France-Presse

Un tribunal du Kosovo a condamné vendredi trois Serbes à de lourdes peines de prison, dont deux d'entre eux à la perpétuité, reconnus coupables d'avoir participé en 2023 à une tentative de sécession armée menée par un commando paramilitaire dans le nord du pays.

«Ils sont coupables (...). Il a été prouvé qu'ils ont tenté de séparer le nord du Kosovo et de le rattacher à la Serbie», a déclaré Ngadhnjim Arrni, un juge du tribunal de première instance de Pristina, précisant que le troisième accusé avait été condamné à 30 ans de prison, a constaté un journaliste de l'AFP

Les trois condamnés faisaient partie d'un commando paramilitaire serbe composé de plusieurs dizaines d'hommes qui avaient d'abord tué un policier kosovar sur une barricade, avant de se retrancher dans le monastère de Banjska (nord) et d'échanger d'intenses tirs avec des forces spéciales kosovares.