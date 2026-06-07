AFP Agence France-Presse
La formation du Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, est arrivée dimanche largement en tête des élections législatives anticipées, marquées par une forte abstention, avec en peu plus de 40% des voix, un score toutefois nettement inférieur par rapport au scrutin de décembre, selon les sondages à la sortie urnes.
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Le Vetëvendosje (VV), qui avait remporté plus de 51% des voix au scrutin anticipé précédent, ne pourra pas former seul le prochain gouvernement, selon ces sondages diffusés par trois principaux médias du pays.
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