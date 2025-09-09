Dernière mise à jour: il y a 12 minutes

La «kiss cam» du baiser entre l’ex-CEO d’Astronomer Andy Byron et sa cheffe des ressources humaines Kristin Cabot avait fait le buzz sur internet. Aujourd'hui, l’ex-mari de la femme démasquée lors d'un concert de Coldplay sort du bois. Avec une révélation surprenante.

La femme grillée par la «kiss cam» de Coldplay reçoit un soutien inattendu

La femme grillée par la «kiss cam» de Coldplay reçoit un soutien inattendu

1/6 Kristin Cabot et Andy Byron ont été pris en flagrant délit de tromperie. Photo: Screenshot

Silja Anders

Lors d’un concert de Coldplay, la révélation par une kiss cam d’une liaison entre Andy Byron, alors directeur général d’Astronomer, et sa responsable des ressources humaines Kristin Cabot avait déclenché un buzz mondial. Et pour cause: tous deux étaient mariés... mais pas l'un à l'autre.

En ligne, les internautes n’avaient pas tardé à identifier les deux amants et à dévoiler leur identité. Andy Byron et Kristin Cabot étaient rapidement devenus la cible de moqueries et avaient fini par faire l'objet d’un véritable lynchage public. Mais près de deux mois après l'éclatement de ce «scandale», Kristin Cabot vient de recevoir un soutien inattendu, puisque son ex-mari a décidé de voler à son secours.

Le divorce était déjà en cours

Après le concert, Kristin Cabot avait demandé le divorce à son mari, Andrew Cabot. Pour beaucoup sur internet, ce geste sonnait comme un aveu de culpabilité. Seulement voilà, Andrew Cabot révèle aujourd'hui que le couple était déjà séparé avant que l’affaire ne devienne virale.

Une porte-parole d’Andrew Cabot, actuel CEO de la distillerie Privateer Rum, a confirmé au magazine People que la séparation remontait à «plusieurs semaines avant le concert de Coldplay» et qu’elle s’était faite «d’un commun accord».

«Leur décision de divorcer avait été prise avant les événements de cette soirée», a-t-elle expliqué. Avant d'appeler au calme: «Maintenant que la procédure est publique, Andrew espère que les spéculations cesseront dans le respect et que sa famille pourra retrouver la discrétion à laquelle elle a toujours tenu.» Aucun autre commentaire ne sera fait sur cette affaire, a précisé la porte-parole d'Andrew Cabot.

L'état civil d'Andy Byron est inconnu

Ce soutien surprise est bienvenu pour Kristin Cabot. Pour Andy Byron, en revanche, la situation parait toujours aussi compliquée. L’ancien CEO d'Astronomer porte toujours l’étiquette de mari infidèle. Après la diffusion de la kiss cam, son épouse Megan Kerrigan semble avoir retiré son nom de famille de son profil Facebook. L’état actuel de leur mariage demeure inconnu.

Après la révélation de leur relation, Andy Byron et Kristin Cabot avaient tous deux perdu leur poste. Dans un communiqué, Astronomer s'était justifié en déclarant que le comportement d'Andy Byron et de Kristin Cabot n'avait «pas été à la hauteur de ses standards».