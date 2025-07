Kristin Cabot, directrice des ressources humaines de l'entreprise de logiciels Astronomer, a démissionné après la diffusion d'une vidéo virale via une kiss cam lors d'un concert de Coldplay. Elle et le PDG, Andy Byron, ont été filmés en pleine infidelité.

1/4 Le PDG de la société américaine Astronomer, Andy Byron, et sa directrice des ressources humaines, Kristin Cabot, étroitement enlacés. Photo: IMAGO

Georg Nopper

Nouveau rebondissement dans l'incident de la kiss cam lors du concert de Coldplay à Boston. La directrice des ressources humaines de l'entreprise Astronomer, Kristin Cabot, a démissionné le jeudi 24 juillet, selon TMZ. Un porte-parole a déclaré au «New York Post»: «Je peux confirmer que Kristin Cabot ne travaille plus chez Astronomer. Elle a démissionné».

Kristin Cabot était la directrie des ressources humaines chez Astronomer depuis novembre 2024. Elle a été filmée la semaine dernière étroitement enlacée avec le PDG de la société, Andy Byron. Seulement voilà: ils sont tous deux mariés à d'autres personnes, la vidéo est donc devenue virale.

Des photos sans alliance

Plus tard, d'autres vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux, montrant le couple en train de s'embrasser à plusieurs reprises lors du concert et chanter ensemble. Le PDG Andy Byron a été le premier à démissionner. L'entreprise a réagi dans un communiqué: «Astronomer s'engage à respecter les valeurs et la culture qui nous guident depuis sa création». Il est attendu des cadres qu'ils suivent des normes de conduite et de responsabilité. Cette norme «n'a pas été respectée dernièrement».

Andy Byron et Kristin Cabot ne se sont pas encore exprimés publiquement sur l'incident. En revanche, la réaction de l'épouse d'Andy Byron ne s'est pas faite attendre. Elle a supprimé leur nom de famille commun de son profil sur les réseaux sociaux. Apparemment, le couple de Kristin Cabot bat aussi de l'aile, d'après des photos du «Daily Mail», qui la montrent en plein jardinage, sans son alliance.