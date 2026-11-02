Après 28 ans et 50'000 km à pied, l'aventurier Karl Bushby accueilli en héros

L'aventurier britannique Karl Bushby boucle un tour du monde à pied de 28 ans et 50'000 km. Il est attendu en héros ce lundi à Hull, sa ville natale, après avoir traversé 29 pays.

AFP Agence France-Presse

Après 28 ans de marche autour du monde et quelque 50'000 kilomètres parcourus, l'aventurier britannique Karl Bushby est arrivé lundi en héros dans sa ville natale de Hull, dans le nord-est de l'Angleterre. Karl Bushby, parti à pied du sud du Chili en 1998, s'était fixé deux règles pour son périple: n'utiliser aucun moyen de transport pour se déplacer, et ne pas rentrer chez lui avant d'avoir complété le défi.

Cet ancien parachutiste de l'armée britannique a parcouru tout le continent américain, a traversé le détroit de Béring de l'Alaska vers la Russie, puis s'est rendu en Asie centrale et en Europe, dans des paysages allant de la jungle à la montagne en passant par les déserts et les mers de glace. L'aventurier de 57 ans a été applaudi par des habitants en traversant dimanche le pont suspendu du Humber, à environ trois heures à pied de chez lui, dans un épais brouillard. La mairie de Hull a prévu une cérémonie officielle pour célébrer son retour dans la ville lundi matin.

Puis l'explorateur fera la toute dernière étape de son épopée pour se rendre chez sa mère, Angela, où il retrouvera son fils Adam, 32 ans, et une petite-fille de 12 ans qu'il n'a jamais rencontrée.

Visas et pandémie

L'ancien militaire s'est dit «absolument submergé» par l'accueil qui lui a été réservé. «Tant de personnes ont suivi le périple épique de Karl. Nous avons tous été inspirés par son esprit, sa ténacité et sa détermination acharnée», a déclaré la maire de Hull, Maria Coward, soulignant que ses concitoyens éprouvaient «une grande fierté pour son incroyable accomplissement».

Karl Bushby a entamé son aventure à l'âge de 29 ans, après l'échec de son mariage et le départ de sa femme pour l'Irlande du Nord avec leur fils. En près de trois décennies, son parcours a été plusieurs fois interrompu. Moscou lui a notamment refusé un visa durant des années, et d'autres problèmes de visa, la crise financière de 2008 et la pandémie de Covid-19 lui auront au total coûté 14 de ses 28 années de voyage, avait-il confié à l'AFP fin septembre.

Pendant ces périodes, il a mis son voyage entre parenthèses, vivant notamment au Mexique, puis, une fois la situation rétablie, il a repris exactement là où il s'était arrêté. Il a, au total, traversé 29 pays.

Documentaire

Il a atteint le Royaume-Uni plus tôt en octobre en traversant la Manche à la nage depuis le nord de la France. Un petit groupe d'amis et de membres de sa famille, dont son père, l'a accueilli sur la plage près de Douvres, dans le sud de l'Angleterre.

«C'est bon de sentir à nouveau le sol britannique sous mes pieds après toutes ces années», avait réagi Karl Bushby dans un communiqué. «Ça n'a pas été facile, mais c'était bien là tout l'enjeu : prouver que je pouvais faire plus que ce dont je me croyais capable. Nous pouvons tous accomplir bien plus que nous ne l'imaginons», a ajouté l'aventurier.

Le réalisateur allemand Werner Herzog et une équipe de tournage ont accompagné Karl Bushby pour son retour, le cinéaste préparant un documentaire sur son voyage baptisé «Walk of Life». La société de production du film a soutenu l'avancée de l'ancien militaire depuis 16 ans, en lui apportant une aide financière et logistique.

Dans une interview accordée à l'AFP dans le nord de la France le mois dernier, Karl Bushby a exprimé une certaine appréhension à l'idée de retrouver une vie normale au Royaume-Uni. «Il va falloir que j'essaye de me réinsérer dans le monde des adultes», a-t-il reconnu.