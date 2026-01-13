DE
FR

«Des témoignages glaçants»
Le chanteur espagnol Julio Iglesias est accusé de viols

Une enquête accuse Julio Iglesias de viols et harcèlement sexuel sur deux employées en 2021. Une plainte contre le chanteur espagnol a été déposée le 5 janvier, ont révélé des sources judiciaires.
Publié: il y a 53 minutes
Le chanteur espagnol Julio Iglesias est accusé d'agressions sexuelles et viols.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Deux anciennes employées du chanteur Julio Iglesias le poursuivent en justice en Espagne, après avoir dénoncé dans une enquête publiée mardi dans la presse des agressions sexuelles et des viols commis par le chanteur en 2021, a-t-on appris de sources judiciaires. Ces sources ont indiqué à l'AFP qu'une plainte avait été déposée le 5 janvier contre Julio Iglesias, 82 ans, sans donner plus de détails sur son contenu.

La révélation de ce dépôt de plainte intervient juste après la publication mardi d'une enquête menée par la télévision américaine Univision et le quotidien espagnol elDiario.es, dans laquelle une employée de maison et une physiothérapeute du chanteur disent avoir été victimes d'agressions sexuelles et de harcèlement sexuel de la part du célèbre chanteur de charme. L'une d'entre elles décrit aussi des faits pouvant être qualifiés de viols.

Julio Iglesias n'a pas réagi aux nombreuses sollicitations d'Univision et elDiario.es, rapportent les deux médias dans leur enquête. Il n'a pas non plus répondu à l'AFP, qui a tenté de le contacter mardi. D'après l'enquête d'Univision et elDiario.es, les faits décrits auraient eu lieu en 2021, dans les maisons privées du chanteur en République dominicaine et aux Bahamas.

«Je me sentais comme un objet, comme une esclave en plein XXIe siècle», a témoigné l'une des deux plaignantes, identifiée sous le pseudonyme «Rebeca» dans l'article du média Univision. «Il me mettait les doigts partout», a poursuivi cette jeune Dominicaine, qui avait 22 ans lorsque les faits présumés se sont produits.

«Des témoignages glaçants»

L'autre plaignante, sa physiothérapeute identifiée comme Laura, avait 28 ans quand elle a commencé à travailler pour le chanteur. Né en 1943, Julio Iglesias, interprète de «Je n'ai pas changé», «Pauvres diables» (Vous les femmes), «Manuela», «Viens m'embrasser», avait vu sa carrière décoller dans les années 1970 jusqu'à devenir l'artiste latino – et incontestablement l'Espagnol – ayant vendu le plus de disques dans le monde avec des centaines de millions d'albums écoulés.

A lire aussi
Nouvelle procédure pour violences sexuelles contre Nekfeu
Information judiciaire
Nouvelle procédure pour violences sexuelles contre Nekfeu
Accusé de viol, le rappeur Naps sera jugé en février
Il nie en bloc
Accusé de viol, le rappeur Naps sera jugé en février

La deuxième vice-présidente du gouvernement, Yolanda Díaz, a rapidement dénoncé sur le réseau social Bluesky «des témoignages glaçants» dignes d'une «situation d'esclavage», tandis que la ministre de l'Égalité, Ana Redondo, a demandé sur X «qu'une enquête soit menée jusqu'à son terme» sur les faits dénoncés.

L'écrivain Ignacio Peyró, auteur de la biographie d'Iglesias («L'Espagnol qui a séduit le monde entier»), et la maison d'édition Libros del Asteroide ont, pour leur part, exprimé leur «profonde consternation», et promis «dès que possible une nouvelle édition révisée et actualisée» de l'ouvrage.

Victime ou témoin d’une agression sexuelle?

Et pour les jeunes:

  • Ciao.ch (réponse dans les 2 jours)
  • Pro Juventute (24/7): 147
  • Patouche: 0800 800 140

Et pour les jeunes:

  • Ciao.ch (réponse dans les 2 jours)
  • Pro Juventute (24/7): 147
  • Patouche: 0800 800 140
Découvrez nos contenus sponsorisés
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Articles les plus lus
    Articles les plus lus