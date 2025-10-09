Dernière mise à jour: il y a 30 minutes

Un juge d'instruction enquêtera sur les accusations de violences sexuelles contre le rappeur Nekfeu. Son ex-compagne dénonce des faits de viol, agressions sexuelles et violences conjugales.

Une information judiciaire vise le rappeur français Nekfeu. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Ressorti libre de sa garde à vue la semaine dernière, Nekfeu fait face à une nouvelle procédure judiciaire: un juge d'instruction va enquêter sur les violences sexuelles dont est accusé le rappeur par une ex-compagne.

Une information judiciaire visant l'artiste a été ouverte, a appris jeudi l'AFP de source proche du dossier, confirmant une information de Libération. Au cours de cette investigation, ce juge peut décider de mettre l'artiste en examen ou non. Le parquet de Paris, sollicité par l'AFP, n'a pas donné suite pour l'heure.

Garde à vue

Nekfeu avait été placé la semaine dernière en garde à vue dans le cadre d'investigations pour des faits de viol, agressions sexuelles et violences habituelles sur conjoint dénoncés par son ex-compagne, avant d'être remis en liberté.

«L'information judiciaire apparaît être le cadre le plus adapté pour examiner les paroles des deux époux, les très nombreuses pièces et plainte produites par Monsieur Samaras (vrai nom du rappeur)», a commenté pour l'AFP Me Marie-Alix Canu-Bernard, avocate de l'artiste.

Plusieurs plaintes

Cette information judiciaire permettra aussi d'«examiner l'authenticité (des pièces) produites par Madame, mais surtout assainir tous ce qui se dit à l'initiative de celle-ci dans la presse et sur les réseaux depuis de trop longs mois», a complété Me Marie-Alix Canu-Bernard.

Les avocats de la plaignante, Mes William Bourdon, Rebecca Royer et Hannah Kopp, ont indiqué que l'ouverture de cette information judiciaire «constitue une conséquence absolument cohérente au regard des lourdes charges déjà réunies à l'encontre de Ken Samaras».

Un conflit oppose depuis de longs mois le rappeur à son ex-conjointe. Le parquet de Paris a classé sans suites entre septembre 2023 et mai 2024 trois plaintes successives de son ex-épouse pour viol, violence ou harcèlement.

Conflit autour de leur fils

La garde à vue de la semaine dernière s'inscrivait dans le cadre d'une nouvelle plainte déposée par cette femme pour les mêmes faits, selon des sources proches du dossier.

En novembre 2024, le rappeur vedette, âgé aujourd'hui de 35 ans, avait dénoncé dans un communiqué les «intentions malveillantes» de son ex-femme, en faisant état d'un conflit autour de leur fils dont la résidence principale a été fixée chez lui, avec droit de visite et d'hébergement pour la mère.

Le 19 mars 2025, elle a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour non-représentation d'enfants à plusieurs reprises en 2024, ce dont elle a fait appel, selon une source judiciaire.

Elle sera de nouveau jugée le 7 janvier prochain pour n'avoir à nouveau pas remis l'enfant à son père à plusieurs reprises entre avril et juin derniers, d'après la même source.

Un traitement «atypique»

Dans un communiqué fin janvier, des avocats de la plaignante avaient dénoncé un «traitement policier et judiciaire de ce dossier pour le moins atypique (...) en raison de l'asymétrie de traitement entre les faits extrêmement graves susceptibles d'être reprochés à Ken Samaras et l'attitude d'une mère qui a toujours eu le souci de protéger son enfant». Nekfeu est l'une des stars de la scène rap française.

Ses deux premiers albums solo, «Feu» en 2015 – récompensé aux Victoires de la musique – puis «Cyborg» en 2016, sont certifiés diamant (soit un demi-million d'exemplaires vendus), tandis que son troisième, «Les Etoiles vagabondes», sorti en 2019, est certifié double diamant, soit un million d'équivalent-ventes.