Le rappeur Ken Samaras, alias Nekfeu, est accusé par son épouse de viols et de violences présumément commises durant leurs quatre ans de relation. Photo: AP

Léo Michoud Journaliste Blick

La femme de Nekfeu accuse publiquement le rappeur français de viols et de violences. L'avocate de celle qui est désormais son ex-compagne a rendu l'information publique ce dimanche 3 novembre, dans un courrier diffusé sur les réseaux sociaux. Ken Samaras — de son vrai nom — n'a pas encore réagi aux accusations à son encontre.

«Ma cliente a dénoncé auprès des services de police des faits de violences psychologiques, sexuelles et physiques commis durant leur relation, soit pendant près de 4 ans, détaille Florence Fekom, femme de loi au barreau de Paris. Elle a notamment dénoncé des faits de viols perpétrés par ce dernier à son encontre à plusieurs reprises.»

Entendue pour des faits de viols

Selon son texte, l'ex-compagne de Nekfeu «déclare l'avoir quitté enceinte pour se protéger et préserver leur enfant à naître. Elle aurait d'abord «signalé les faits de violences conjugales et viols sans porter plainte et sans produire les éléments à l'appui de ses déclarations».

C'est en juin 2024 qu'elle aurait décidé de «communiquer ces éléments» à la police. En ce début novembre, la victime présumée se trouverait «dans l'attente d'une convocation devant un commissariat» pour être entendue.

Une affaire devenue virale

Contactée par BFMTV, l'avocate confirme l'authenticité de son communiqué, paru dimanche à 22h sur la plateforme X, avant que son compte sur le réseau social ne soit rapidement suspendu. La communication de l'avocate, titrée «Affaire Nekfeu» est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, et a été repartagée par des milliers de personnes.

Non nommée dans le document, l'épouse de Nekfeu est engagée dans des instances de divorce avec l'artiste multi-récompensé et adulé par ses nombreux fans. «Après des années vécues dans le silence et la peur, elle ne dispose plus d'autre choix que de partager cette affaire publiquement, au vu du traitement judiciaire différencié dont elle pâtit depuis plusieurs mois», continue Me Florence Fekom dans son communiqué.