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Décédé à 64 ans
Le monde de la musique techno perd son père fondateur

Le pionnier de la techno Juan Atkins est décédé à 64 ans, a confirmé son agence Greensmith Artists. Originaire de Detroit, il a été retrouvé inconscient dans une chambre d'hôtel à Mexico où il devait se produire samedi soir.
Publié: il y a 3 minutes
Juan Atkins, figure pionnière de la techno, s'est éteint à 64 ans.
Photo: imago/Fotoarena
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ATS Agence télégraphique suisse

Le DJ américain Juan Atkins, considéré comme un des pionniers de la musique techno, est mort à l'âge de 64 ans, ont annoncé son agence Greensmith Artists et plusieurs de ses proches sur les réseaux sociaux.

Greensmith a publié la nouvelle en postant sur Instagram un portrait d'Atkins avec les dates «1962-2026» et une vidéo de l'artiste originaire de Detroit, assortie du message: «Tant d'années, tant de scènes, tant de moments inoubliables (...) nous avions toujours pensé qu'il y en aurait d'autres».

Plusieurs proches, cités par des médias américains ou s'exprimant sur les réseaux, ont indiqué que le musicien avait été trouvé inconscient samedi dans une chambre d'hôtel de Mexico, où il devait se produire en soirée dans un club. Il a été déclaré mort peu après. La cause du décès n'est pas connue.

«Un véritable visionnaire»

Ses deux amis d'enfance et partenaires du trio des «Belleville Three», Kevin Saunderson et Derrick May, ont fait part de leur émotion dans des posts séparés sur Instagram. Kevin Saunderson a évoqué une nouvelle lui «brisant le coeur». «Juan a été le créateur de la techno, un véritable visionnaire qui a ouvert la voie à tant parmi nous (...) Nous avons partagé un voyage qui a changé la musique pour toujours», a-t-il écrit.

«Il ne se plaignait jamais, il ne disait jamais à quel point il était malade depuis des années, il faisait simplement son boulot du mieux qu'il pouvait», a souligné de son côté Derrick May. Selon des médias américains, Juan Atkins avait de longue date des problèmes de santé et souffrait notamment de complications liées à un diabète.

Dans une déclaration à la presse, la maire de Detroit, Mary Sheffield, a rendu hommage à un artiste qui a fait résonner «dans les clubs et les festivals sur tous les continents» un son «né dans les caves» de sa ville. Juan Atkins était né en 1962 à Detroit et avait grandi à Belleville, une des banlieues de «Motor City».

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