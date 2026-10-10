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Il veut que la Suisse alémanique soit allemande
Un cadre des Jeunes AfD publie une carte controversée de l'Allemagne

Un cadre des Jeunes AfD a provoqué un tollé avec une carte fantasmée d’une «grande Allemagne» incluant notamment la Suisse alémanique et l'Alsace. Le post publié pour la fête de l’Unité allemande a depuis été supprimé.
Publié: il y a 2 minutes
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Un jeune politicien de l'AfD a provoqué sur Instagram avec une image représentant une fausse carte de l'Allemagne.
Photo: Screenshot Instagram Repost / @garethmetik

En bref

  • Strauf a publié une carte de la Grande Allemagne incluant des parties de la Suisse.
  • Il a ensuite supprimé la publication. Les Jeunes AfD affirment ne rien en avoir su.
  • Des cartes similaires de Trump, Netanyahu et de la Chine ont déjà suscité l'émoi par le passé.
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Wiebke Köhne

Le 3 octobre se tenait la fête de l'Unité allemande. Et pour l'occasion, Luca Maurice Strauf, jeune militant de l'AfD, a partagé sur son compte X une carte allemande particulièrement controversée. Son Allemagne fantasmée prétendait réunir le «peuple allemand tout entier» au sein d’un seul Etat, quitte à empiéter sur ses voisins, dont la Suisse alémanique.

Rapidement, Luca Maurice Strauf a supprimé sa publication, pointée du doigt par le quotidien allemand «Taz» et suscitant une vive indignation. En plus de la Suisse, sa carte de rêve annexait également des parties de l'Autriche, de la Pologne, de la Hongrie, du Luxembourg, de l'Italie et de la France.

La carte n'a pas plu au RN

Selon le «Taz», l'espace commentaires regorgeait de comptes français, dont certains seraient liés au Rassemblement national (RN). Le recoloriage de l’Alsace n’a visiblement pas été du goût de tous. «Les Allemands n’ont jamais été nos amis. Il faut annexer la Sarre et la rive gauche du Rhin», aurait ainsi lancé un internaute.

Interrogée par le quotidien, la direction fédérale des Jeunes AfD a assuré ne pas avoir été informée de la publication en amont, ajoutant que cette initiative ne correspondait pas à sa conception de la realpolitik. De son côté, Luca Maurice Strauf s'est justifié en affirmant vouloir simplement attirer l'attention sur «l’histoire commune» et le «destin commun» des pays concernés.

Les cartes aux frontières fantasmées sont régulièrement utilisées par des responsables politiques pour provoquer, en dessinant un pays qui empiète sur le territoire de ses voisins.

Donald Trump veut le Canada et le Mexique

Le mois dernier, Donald Trump a suscité l'indignation en concevant une carte des États-Unis pour le moins expansionniste. Le président avait notamment étendu les frontières du pays au Mexique, au Canada et à Cuba. La situation est allée si loin que la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a riposté avec un message soulignant la souveraineté de son pays.

La «carte de l'annexion» d'Israël

En 2023, un scandale a éclaté lors de l'Assemblée générale de l'ONU avec le Premier ministre israélien. Selon le «Zeit», Benjamin Netanyahu a affiché pendant son discours une carte d'Israël englobant les territoires palestiniens. La carte a ensuite été qualifiée de «carte de l'annexion».

La Chine s'étend sur l'Inde

Selon la radio allemande, le ministère chinois des Ressources naturelles a publié en 2023 une carte «officielle» de la Chine très controversée. Outre Taïwan, on y voyait également des régions administrées par l'Inde. Là encore, la situation est allée si loin que des représentants du ministère indien des Affaires étrangères ont réagi pour rejeter ces revendications.

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