Un vol JetBlue entre Curaçao et New York a frôlé la collision avec un avion militaire américain. Le pilote dénonce l'absence de transpondeur actif sur l'appareil de l'US Air Force. L'incident soulève des questions de sécurité aérienne dans la région.

Un pilote de ligne évite une collision avec un avion militaire américain au large du Venezuela

La compagnie américaine JetBlue a annoncé lundi avoir fait état aux autorités d'un incident en vol, l'un de ses pilotes ayant affirmé avoir dû modifier sa trajectoire pour éviter une collision avec un avion ravitailleur de l'armée américaine, au large du Venezuela. Ce signalement intervient sur fond de tensions entre les Etats-Unis et le Venezuela, l'armée américaine ayant mobilisé d'importantes forces aux alentours de la République bolivarienne.

Le gouvernement américain reproche notamment au président vénézuélien, Nicolas Maduro, réélu en 2024 à l'issue d'un scrutin aux résultats contestés par la communauté internationale, de contrôler un vaste trafic de stupéfiants. Le dirigeant a toujours réfuté ces allégations, affirmant que Washington s'en servait comme d'un prétexte pour le renverser et mettre la main sur les immenses réserves de pétrole du pays.

«On a failli avoir une collision»

Vendredi, l'un des pilotes d'un vol JetBlue assurant la liaison entre l'île caribéenne de Curaçao et New York, a signalé, par radio au contrôle aérien, avoir dû interrompre son ascension après détection d'un avion ravitailleur de l'US Air Force.

Toujours selon le pilote, dont la conversation avec les contrôleurs a été enregistrée et est disponible sur le site LiveATC.net, l'appareil militaire n'avait pas activé son transpondeur, l'émetteur-récepteur qui permet au trafic aérien de le repérer. «On a failli avoir une collision», explique le pilote. «C'est scandaleux.» «Scandaleux», lui répond le contrôleur aérien. «Vous avez tout à fait raison.»

Sollicité par l'AFP, JetBlue a salué l'initiative de l'équipage ayant «rapporté promptement cet incident» à sa hiérarchie, qui en a fait état «aux autorités fédérales». La compagnie américaine «contribuera à toute enquête» sur les circonstances de ce chassé-croisé.

Appel à la prudence dans la région

Le commandement militaire américain dédié à cette région, l'US Southern Command, a expliqué à l'AFP «étudier» le dossier, tout en rappelant que «la sécurité (demeurait sa) priorité absolue».

Fin novembre, l'Agence de régulation de l'aviation civile, la FAA, avait demandé aux vols opérant dans la région où se trouve le Venezuela de «faire preuve de prudence». Elle avait justifié cet avis par «une détérioration des conditions de sécurité et du renforcement de l'activité militaire au Venezuela et dans ses environs».

La FAA avait évoqué des «menaces qui pourraient présenter un risque pour les appareils (commerciaux) à toutes altitudes, que ce soit en vol, à l'atterrissage et au décollage».



