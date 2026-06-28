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«Je ne crois pas à la liberté de la presse!»
Le principal groupe de médias indépendant ougandais «assiégé par l'armée»

Le chef de l'armée ougandaise a ordonné la fermeture du principal groupe de médias indépendant. Des soldats ont encerclé les locaux du groupe, accusé de ne pas respecter les règles imposées.
Publié: il y a 38 minutes
«Je ne crois PAS à la liberté de la presse! La presse doit être guidée par des cadres de la révolution», a déclaré Muhoozi Kainerugaba.
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ATS Agence télégraphique suisse

Le principal groupe de médias indépendant d'Ouganda a déclaré dimanche être «assiégé par l'armée», après que le chef de cette dernière, Muhoozi Kainerugaba, a ordonné la fermeture de sa chaîne de télévision, de ses journaux et de ses stations de radio.

«NTV et Monitor sont fermés à partir d'aujourd'hui !» a écrit sur X le chef de l'armée, qui est aussi le fils du président Yoweri Museveni, en référence à la chaîne NTV Uganda et au journal Daily Monitor, tous deux appartenant au groupe Nation Media Group.

Dans des messages sur X, ces deux médias ont indiqué qu'ils étaient «assiégés par l'armée», des soldats montant la garde devant leurs bureaux dans la capitale, Kampala.

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«NTV Uganda et Spark TV contraints d'arrêter leur diffusion alors que le Daily Monitor est fermé sur ordre du général Muhoozi», a aussi posté sur X le journal.

Et d'autres médias du groupe, notamment Dembe FM, KFM et The East African, sont également touchés.

«En Ouganda, je ne crois PAS à la liberté de la presse! La presse doit être guidée par des cadres de la révolution», a déclaré Muhoozi Kainerugaba.

«Ni NTV ni Monitor ne rouvriront sans ma permission... Désormais, TOUS les médias en Ouganda devront respecter les règles !», a-t-il ajouté.

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