Minimum deux ans de prison
Un Japonais de 26 ans poursuivi pour avoir participé à un duel mortel

Un Japonais de 26 ans est poursuivi pour un duel mortel survenu en septembre à Tokyo. En vertu de la loi antiduel de 1889, il risque minimum deux ans de prison.
Publié: il y a 15 minutes
Deux Japonais sont convenus de se battre dans un quartier de Tokyo.
Les autorités japonaises ont fait appliquer une loi antiduel datant de 1889 pour poursuivre un homme impliqué dans une bagarre. Une rixe qui a entraîné la mort de son adversaire, à Tokyo en septembre, a déclaré vendredi la police.

Le suspect, âgé de 26 ans, et la victime «étaient convenus de se battre». Ils s'étaient alors retrouvés dans le quartier animé de Kabukicho, à Tokyo, pour en découdre, a expliqué à l'AFP le porte-parole de la police Mitsuhiro Hirota.

Blessures à la tête mortelles

M. Asari, interpellé mercredi, est poursuivi en vertu d'une loi de 1889 pour s'être battu en duel et pour avoir causé des blessures ayant entraîné la mort de son adversaire, âgé de 30 ans. Il n'a pas été précisé si des armes avaient été utilisées lors de la rixe.

La victime «est décédé le 12 octobre dans un hôpital de Tokyo, de défaillance multiviscérale». Celle-ci aurait été causée par des blessures à la tête, selon Mitsuhiro Hirota.

Au moins deux ans d'emprisonnement

La loi de 1889 dispose que «toute personne ayant participé à un duel sera punie d'une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans et de cinq ans maximum». L'autre infraction de «blessures ayant entraîné la mort», définie par l'article 205 du Code pénal japonais, est punie d'une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans.

Bien que l'application de la loi antiduel soit rare, elle a été invoquée en octobre pour une altercation entre un lycéen et un autre homme dans la préfecture de Gunma, au nord de Tokyo, selon le journal Asahi Shimbun.

