Le Japon a dépensé au moins 32 milliards de dollars jeudi pour soutenir le yen, tombé à son plus bas niveau depuis 2002 face au dollar, rapportent des médias nippons.

Le Japon aurait déboursé 32 milliards de dollars pour sauver le yen

Le Japon aurait déboursé 32 milliards de dollars pour sauver le yen

AFP Agence France-Presse

Le Japon est intervenu jeudi à hauteur d'au moins 5000 milliards de yens (32 milliards de dollars) sur le marché des changes, selon des médias nippons, afin de soutenir sa monnaie face au billet vert, une première depuis 2024. Le yen s'échangeait à un peu moins de 160 yens pour un dollar, soit son plus faible niveau depuis l'été 2002, quand les autorités japonaises ont dépensé des milliards de dollars pour en soutenir la valeur.

Tokyo avait laissé entendre quelques jours auparavant qu'une intervention sur sa monnaie était possible. Le yen s'était affaibli face au dollar ces derniers mois sur fond de guerre en Iran et de hausse des prix du pétrole, ainsi que du différentiel de taux d'intérêt entre les Etats-Unis et le Japon.

Le montant de l'intervention s'est élevé à environ 5000 à 6000 milliards de yens (32 à 38 milliards de dollars), selon des estimations d'acteurs du marché fondées sur les données des dépôts de comptes courants publiées vendredi par la Banque du Japon, ont rapporté l'agence Jiji Press et le quotidien économique Nikkei.

Le yen au plus bas niveau

Le quotidien nippon Yomiuri Shimbun a fait état samedi de chiffres similaires, citant une source gouvernementale anonyme qui a confirmé l'intervention de l'exécutif. La ministre japonaise des Finances avait suggéré jeudi que Tokyo était sur le point d'intervenir, sa devise ayant chuté à son plus bas niveau face au dollar depuis la mi-2024.



