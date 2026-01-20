Véritable star touristique le Japon a accueilli pour la première fois plus de 40 millions de visiteurs en 2025. Malgré cet essor, la visite du nombre Chinois a de son côté chuté de 45%.

La Japon explose les records du nombre de visiteurs en 2025

AFP Agence France-Presse

Le Japon a accueilli l'an dernier, et pour la première fois, plus de 40 millions de visiteurs, a annoncé mardi le ministère nippon des Transports. L'affaiblissement du yen augmente l'attractivité de l'archipel pour les touristes étrangers.

Le pays a enregistré 42,7 millions d'arrivées de visiteurs en 2025, dépassant le précédent record de presque 37 millions atteint en 2024.

Les visites chinoises en chute libre

Le nombre de touristes chinois au Japon a dégringolé de 45% en décembre par rapport à décembre 2024, a indiqué mardi le ministère japonais des Transports, sur fond de frictions entre Tokyo et Pékin.

Les relations des deux puissances voisines se sont détériorées depuis que la Première ministre nationaliste japonaise Sanae Takaichi a suggéré en novembre que Tokyo pourrait militairement intervenir si la Chine lançait une attaque contre Taïwan. Courroucé, Pékin a prié ses ressortissants d'éviter tout voyage au Japon.