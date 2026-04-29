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Crime sordide
Un Japonais soupçonné d'avoir tué et incinéré sa femme au zoo

Au Japon, un employé du zoo d'Asahiyama est accusé d'avoir tué sa femme. Il aurait brûlé son corps dans un incinérateur destiné aux carcasses d'animaux, selon des médias locaux.
Publié: il y a 58 minutes
L'homme travaillait au zoo d'Asahiyama.
Photo: LCC /Wikimedia Commons
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AFP Agence France-Presse

Un homme est interrogé par la police japonaise qui le soupçonne d'avoir tué sa femme et fait disparaître le corps en utilisant l'incinérateur du zoo où il travaille, ont rapporté mercredi les médias locaux.

Cet employé d'une trentaine d'années, en poste au zoo d'Asahiyama sur l'île d'Hokkaido (nord), est entendu dans le cadre d'une audition libre concernant la disparition de sa femme, dont le corps n'a pas encore été retrouvé.

Selon les médias locaux, il a déclaré aux enquêteurs avoir utilisé l'incinérateur de l'établissement, normalement destiné aux déchets et aux carcasses d'animaux, pour brûler le cadavre «pendant quelques heures».

Le zoo fermé pour l'enquête

L'enquête se poursuit et le zoo, fermé depuis le début du mois pour les préparatifs de la saison estivale, a dû reporter sa réouverture, initialement prévue mercredi.

«La police mène actuellement des investigations et notre établissement coopérera pleinement», a indiqué le zoo dans un communiqué publié mercredi. Le parc animalier a précisé qu'il reprendrait ses activités vendredi.

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