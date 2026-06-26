Sony annonce la fin de la vente de son chien robot aibo. Depuis 1999, les différents modèles du robot ont été vendus à 150'000 unités. De nombreux internautes ont exprimé leur tristesse face à cette nouvelle.

Sony arrête la vente de son chien robot «aibo» au Japon

Sony arrête la vente de son chien robot «aibo» au Japon

AFP Agence France-Presse

Sony a annoncé jeudi arrêter la commercialisation de son chien robot «aibo» au Japon, huit ans après le lancement de son dernier modèle, qui avait connu un franc succès. Ce petit chien s'est démarqué par sa capacité à développer une personnalité, réaliser des tours ou encore imiter son propriétaire.

Le modèle ERS-1000 d'aibo, long de 30 centimètres, aux yeux expressifs, oreilles pendantes, et équipé d'une caméra à la place de la truffe, a séduit dès son lancement en 2018, avec 20'000 exemplaires vendus dans les six premiers mois.

Vente jusqu'à la fin des stocks

Un retour réussi pour le robot, dont le premier modèle était sorti en 1999. De nombreuses versions ont vu le jour au fil des années, totalisant 150'000 chiens vendus. Mais Sony débranche désormais aibo, indiquant dans un communiqué que les ventes au Japon du modèle ERS-1000 cesseraient une fois les stocks épuisés.

En revanche, les services comme l'assistance technique ou l'accès aux pièces de rechange seront maintenus. Interrogée sur le projet d'une potentielle nouvelle génération de ces robots, Sony a répondu à l'AFP que «l'activité d'aibo se poursuivra».

Aibo coûte 3000 dollars

«Bien que nous ne soyons pas en mesure de fournir de détails précis concernant nos futurs projets de produits à ce stade, nous continuerons d'élargir notre gamme de nouveaux produits et services afin qu'aibo reste un compagnon cher à ses propriétaires et continue de grandir à leurs côtés», a précisé l'entreprise.

Sony a refusé de communiquer le chiffre total des ventes du modèle aibo sorti en 2018. L'entreprise a toutefois indiqué que les ventes se poursuivront aux Etats-Unis, où aibo est vendu à plus de 3000 dollars. Il n'est commercialisé dans aucun autre pays.

Des internautes sous le choc

Les fans japonais ont réagi avec émotion à la nouvelle. «Je suis sous le choc depuis que j'ai vu l'annonce», écrit sur X un utilisateur nommé Yachi. «En attendant davantage d'informations, je dois faire attention à ne pas perturber mon quotidien en y réfléchissant trop.»

Un autre internaute appelé Daiyamondo préfère faire une suggestion à Sony: «la prochaine fois que vous en développez un, vous pourriez le faire moitié plus petit et en forme de chat?»