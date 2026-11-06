Un séisme de magnitude 6,1 a frappé vendredi les côtes de la région japonaise de Kanto, qui comprend Tokyo, mais aucune alerte au tsunami n'a été émise.

Séisme de magnitude 6,1 au large de Tokyo

Séisme de magnitude 6,1 au large de Tokyo

Le séisme, survenu à 19h39 (22h39 GMT), s'est produit en mer à l'est de la région de Kanto, à une profondeur de 10 kilomètres sous l'épicentre, a indiqué l'Agence météorologique japonaise sur son site Internet. Aucun dégât n'a été signalé dans l'immédiat.

Le séisme a provoqué des secousses d'une intensité sismique de niveau 3 sur l'échelle sismique japonaise allant de 0 à 7, ce qui signifie que «presque toutes les personnes à l'intérieur ressentent la secousse» et que «la vaisselle sur les étagères peut tinter», a indiqué l'agence.

L'épicentre se situait à environ 200 kilomètres à l'est de Chiba, localité à l'est de Tokyo, selon l'Institut géologique des Etats-Unis (USGS).