Séisme de magnitude 6,1 au large de Tokyo

Le séisme, survenu à 19h39 (22h39 GMT), s'est produit en mer à l'est de la région de Kanto, à une profondeur de 10 kilomètres sous l'épicentre, a indiqué l'Agence météorologique japonaise sur son site Internet. Aucun dégât n'a été signalé dans l'immédiat.
Le séisme a provoqué des secousses d'une intensité sismique de niveau 3 sur l'échelle sismique japonaise allant de 0 à 7, ce qui signifie que «presque toutes les personnes à l'intérieur ressentent la secousse» et que «la vaisselle sur les étagères peut tinter», a indiqué l'agence.
L'épicentre se situait à environ 200 kilomètres à l'est de Chiba, localité à l'est de Tokyo, selon l'Institut géologique des Etats-Unis (USGS).
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