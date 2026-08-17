Un citoyen américain d'une trentaine d'années a été foudroyé dimanche sur le volcan sicilien. Héliporté à Catane, il n'a pas survécu.

Un touriste tué par la foudre sur l'Etna

Un touriste tué par la foudre sur l'Etna

AFP Agence France-Presse

Un touriste américain est mort après avoir été frappé par la foudre sur le mont Etna, en Sicile, ont indiqué les pompiers italiens lundi.

Agé d'une trentaine d'années, cet homme présenté comme étant originaire du Texas gravissait les pentes du volcan dans une zone interdite lorsqu'il a été pris dans un orage, selon les médias locaux.

Frappé par la foudre dimanche, il a été pris en charge et évacué par hélicoptère vers l'hôpital de Catane, mais sa mort a été constatée à son arrivée, a indiqué à l'AFP le porte-parole des pompiers.

Volcan actif

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Atteignant une altitude de 3324 mètres, l'Etna est le plus haut volcan en activité en Europe, et entre fréquemment en éruption. Il s'est remis à cracher des cendres et de la lave au début du mois, attirant des foules de touristes mais entraînant aussi la fermeture pendant une semaine de l'aéroport de Catane.

Selon les règles en vigueur, les amateurs peuvent monter seuls jusqu'à environ 2400 mètres d'altitude, mais doivent être accompagnés d'un guide pour aller plus haut.