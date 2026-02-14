A nouveau sous les eaux, la Calabre demande l'état d'urgence

La Calabre, en Italie, subit de graves inondations après des pluies torrentielles et demande l'état d'urgence. Glissements de terrain, digues effondrées et 500 évacuations marquent cette catastrophe naturelle exceptionnelle.

AFP Agence France-Presse

La région de la Calabre, dans le sud de l'Italie, a demandé samedi qu'un état d'urgence national soit déclaré après plusieurs jours de fortes pluies qui ont provoqué des inondations et des glissements de terrain. L'Italie avait déjà déclaré l'état d'urgence le mois dernier pour la Calabre et les îles de Sicile et de Sardaigne après la tempête Harry.

Au cours des dernières 48 heures, la Calabre a été confrontée à une nouvelle série de «rafales violentes, averses torrentielles» ainsi qu'à «une vague de mauvais temps qui a provoqué des glissements de terrain, des inondations, la crue des rivières et l'effondrement de digues dans diverses zones», selon un communiqué des autorités calabraises.

L'agriculture, l'élevage et la pêche de la région «ont été mis à genoux par cette vague d'une intensité exceptionnelle qui a dévasté les campagnes, les cultures et les infrastructures rurales», a-t-on ajouté. Aucune victime n'a été signalée.

2000 interventions en 72 heures

La proclamation de l'état d'urgence permet de débloquer davantage de fonds pour les zones durement touchées. Le mois dernier, le gouvernement italien a alloué une première enveloppe de 100 millions d'euros pour répondre aux besoins urgents en Sicile, en Sardaigne et en Calabre.

Vendredi, les autorités ont exhorté les habitants vivant près du fleuve à quitter leurs maisons pour se réfugier en hauteur. Selon les médias, environ 500 personnes ont ensuite été évacuées. La Rai a diffusé des images vidéo montrant des rues entières et des terres agricoles submergées par les eaux. Les pompiers ont indiqué avoir effectué environ 2000 interventions au cours des dernières 72 heures en Calabre, en Sardaigne et en Sicile.



