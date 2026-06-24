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Tensions avec Israël
L'Italie récupère trois militants de la flottille pour Gaza

Rome a annoncé la libération de trois militants italiens détenus en Libye depuis mai pour leur rôle dans la Flottille pour Gaza. Ils rentreront en Italie ce jeudi, après des accusations de détention arbitraire.
Publié: il y a 52 minutes
La Première ministre italienne Giorgia Meloni participe au sommet des dirigeants de l'UE à Bruxelles, le 18 juin 2026
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
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AFP Agence France-Presse

Trois militants italiens de la Flottille pour Gaza ont été libérés après un mois d'emprisonnement en Libye, a annoncé mercredi Rome, l'organisation dénonçant une détention «illégale».

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«Je suis heureux de pouvoir annoncer la libération de Domenico Centrone et Leonarda Alberizia, les deux militants italiens de la Flottille, qui étaient détenus depuis un mois en Libye. Outre ces personnes, a été confié à notre consul à Benghazi Matias Alvarez Rodriguez, Uruguayen avec la nationalité italienne, dont nous avions assuré le suivi et que nous avions assisté ces derniers jours», a écrit sur X le chef de la diplomatie italienne, Antonio Tajani. «Ils retourneront enfin en Italie demain», s'est-il félicité.

Tous trois faisaient partie de la «flottille pour Gaza», convoi à vocation humanitaire qui cherchait à briser le blocus du territoire palestinien. Mais eux voyageaient par voie terrestre, comme 230 autres militants de différentes nationalités, selon la Global Sumud Flotilla. Ils transportaient une cargaison humanitaire, dont des médicaments, à destination des Gazaouis.

«Une détention arbitraire»

Israël a intercepté près de 430 militants de la flottille dans les eaux internationales le mois dernier. Leur traitement par les autorités israéliennes a suscité les condamnations de plusieurs pays, dont certains comme la France, l'Italie et l'Australie ont ouvert des enquêtes.

Selon la Global Sumud Flotilla, les trois Italiens sont arrivés en Tunisie, aux côtés d'un homme tunisien lui aussi ex-détenu. Six autres militants doivent être relâchés dans les prochaines 24 heures, a affirmé l'organisation sur X, «après 30 jours de détention illégale en Libye».

Ils ont été «soumis à une détention arbitraire, privés de toute communication et soumis à une pression psychologique constante», a déclaré la Global Sumud Flotilla («sumud» signifie «résilience» en arabe). La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a qualifié le mois dernier le traitement réservé aux militants de la flottille d'«inadmissible», après qu'un ministre israélien a publié une vidéo les montrant les mains liées et contraints de s'agenouiller.

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