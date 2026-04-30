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Tensions avec Israël
Rome exige la libération des Italiens de la «flottille pour Gaza»

24 Italiens ont été arrêtés à bord de la flottille pour Gaza. L'Italie condamne cette saisie par Israël et réclame leur libération immédiate, dénonçant une détention qu’elle juge illégale.
Publié: il y a 34 minutes
La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, à Rome le 28 avril 2026.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Le gouvernement italien a demandé jeudi la «libération immédiate» des Italiens qui se trouvaient à bord de la «flottille pour Gaza» et qui ont été arrêtées dans la nuit. «Le gouvernement italien condamne la saisie des navires de la flottille Global Sumud (...) et demande au gouvernement israélien la libération immédiate de tous les Italiens illégalement retenus», affirme un communiqué officiel.

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Selon Israël, environ 175 personnes provenant de plus de 20 bateaux de cette flottille ont été arrêtées, sans que l'on connaisse les nationalités précises. Selon l'agence Ansa, 24 Italiens font partie des personnes arrêtées. Rome exige également «le plein respect du droit international et des garanties quant à l'intégrité physique des personnes à bord».

«Le gouvernement réaffirme son engagement à continuer de fournir une aide humanitaire à Gaza dans le cadre de notre coopération et dans le respect du droit international», ajoute le communiqué.

De graves pénuries

La bande de Gaza, gouvernée par le mouvement islamiste palestinien Hamas, est soumise à un blocus israélien depuis 2007. La guerre dévastatrice déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023 a engendré de graves pénuries de nourriture, d'eau, de médicaments et de carburant.

Depuis le cessez-le-feu précaire entré en vigueur en octobre, l'armée israélienne contrôle plus de la moitié du petit territoire palestinien côtier, où l'accès de l'aide humanitaire reste encore largement restreint.


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