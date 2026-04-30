Les huit Suisses partis avec la flottille pour Gaza sont en sécurité dans les eaux grecques, confirme Anne Rochat. L'armée israélienne a intercepté 175 militants mercredi soir près de la Grèce.

Les huit Suisses dans la flottille pour Gaza sont sains et saufs

Les huit Suisses dans la flottille pour Gaza sont sains et saufs

ATS Agence télégraphique suisse

Les huit Suisses partis en direction de Gaza avec la flottille sont sains et saufs, indique une militante présente en mer. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'armée israélienne a arrêté environ 175 militants de la «flottille pour Gaza» au large de la Grèce.

«Tous les bateaux où naviguent les huit Suisses sont sains et saufs et sont actuellement dans les eaux territoriales grecques», a indiqué à Keystone-ATS la Vaudoise Anne Rochat, présente sur un des navires en direction de Gaza.

L’automne dernier déjà, une délégation suisse avait pris part à la flottille Global Sumud. Au total, 19 ressortissants suisses figuraient parmi les plus de 450 militants de cette flottille humanitaire. Les forces armées israéliennes avaient intercepté les bateaux et placé temporairement les passagers en détention.

Ignazio Cassis interpellé

Dans un communiqué publié jeudi, Greenpeace Suisse déclare avoir écrit au conseiller fédéral et ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis «pour lui demander de prendre immédiatement des mesures afin de faire respecter le droit international et d'assurer la protection de la flottille Global Sumud». Avec son navire Arctic Sunrise, Greenpeace apporte un soutien logistique à la flottille Global Sumud.