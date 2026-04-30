DE
FR

«En train de s'amuser»
Israël arrête 175 militants à bord de 20 bateaux pour Gaza

La marine israélienne a arrêté 175 militants de la flottille pour Gaza au large de la Crète. Les bateaux, partis en avril pour briser le blocus de Gaza, sont escortés vers Israël.
Publié: il y a 45 minutes
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu au cimetière militaire du Mont Herzl à Jérusalem, le 21 avril 2026.
Photo: IMAGO/UPI Photo
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La marine israélienne a intercepté environ 175 militants de la «flottille pour Gaza» partie en avril des côtes européennes, et ceux-ci font désormais route vers Israël, a annoncé jeudi le ministère des Affaires étrangères israélien.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

«Environ 175 militants provenant de plus de 20 bateaux de la flottille des préservatifs (la dernière appellation israélienne de la flottille, NDLR) font actuellement route de façon pacifique vers Israël», écrit le ministère sur X en diffusant une vidéo montrant selon lui «les militants en train de s'amuser à bord de navires israéliens».

Plus tôt, les organisateurs de cette flottille transportant des militants propalestiniens cherchant à briser le blocus imposé par Israël à la bande de Gaza avaient annoncé que leurs bateaux étaient entourés de navires militaires israéliens alors qu'ils se trouvaient au large de la Crète (Grèce).

 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Peut-on investir sans être riche?
Avec vidéo
Présenté par
Peut-on investir sans être riche?
Un spécialiste de l'investissement répond aux questions
Peut-on investir sans être riche?
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Présenté par
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Quatre régions pour tous les goûts
Connais-tu ces 14 destinations d’excursion au bord de l’eau?
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Présenté par
Mieux vaut ne pas réagir trop tard et faire analyser son chauffage au sol
Un expert prévient
Les vieux chauffages au sol sont à risque
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Présenté par
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Nouvelle étude sur les connaissances nutritionnelles et la réalité
Pourquoi notre corps sabote la perte de poids?
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus