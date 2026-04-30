La marine israélienne a arrêté 175 militants de la flottille pour Gaza au large de la Crète. Les bateaux, partis en avril pour briser le blocus de Gaza, sont escortés vers Israël.

Israël arrête 175 militants à bord de 20 bateaux pour Gaza

Israël arrête 175 militants à bord de 20 bateaux pour Gaza

AFP Agence France-Presse

La marine israélienne a intercepté environ 175 militants de la «flottille pour Gaza» partie en avril des côtes européennes, et ceux-ci font désormais route vers Israël, a annoncé jeudi le ministère des Affaires étrangères israélien.

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«Environ 175 militants provenant de plus de 20 bateaux de la flottille des préservatifs (la dernière appellation israélienne de la flottille, NDLR) font actuellement route de façon pacifique vers Israël», écrit le ministère sur X en diffusant une vidéo montrant selon lui «les militants en train de s'amuser à bord de navires israéliens».

Plus tôt, les organisateurs de cette flottille transportant des militants propalestiniens cherchant à briser le blocus imposé par Israël à la bande de Gaza avaient annoncé que leurs bateaux étaient entourés de navires militaires israéliens alors qu'ils se trouvaient au large de la Crète (Grèce).



