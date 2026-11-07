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Soutien italien à Kiev
Le chef de la diplomatie est la cible de hackers

Antonio Tajani, chef de la diplomatie italienne, est ciblé par des cybercriminels qui partagent ses données personnelles sur le dark web, dénonçant son appui à l'Ukraine.
Publié: il y a 6 minutes
Des données personnelles d'Antonio Tajani sont diffusées sur le dark web.
Photo: imago/ZUMA Press
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ATS Agence télégraphique suisse

Le chef de la diplomatie italienne, Antonio Tajani, a affirmé samedi être visé par des «cybercriminels» qui diffusent ses données personnelles sur le «dark web», la partie cachée d'internet, en raison du soutien italien à Kiev.

«Depuis plusieurs jours, des cybercriminels diffusent mes données personnelles sur le dark web et cherchent à obtenir d'autres informations, m'exposant ainsi à de nouvelles menaces et intimidations», a écrit Antonio Tajani sur X.

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«Ils impliquent également ma famille et sont prêts à payer pour obtenir davantage de détails sur moi et mes proches. Ma réaction est très simple: je ne me laisserai en aucun cas intimider», a poursuivi le chef de la diplomatie italienne.

«Notre position sur l'Ukraine est la raison politique pour laquelle je suis dans leur ligne de mire: défendre la liberté d'un Etat souverain, prendre clairement position en faveur de la démocratie et de l'indépendance d'une nation, voilà ce qui est dangereux aux yeux de ces entités criminelles», a conclu M. Tajani. Le gouvernement italien offre un ferme soutien à Kiev, aussi bien sur le plan humanitaire que militaire.

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