Le chef de la diplomatie italienne, Antonio Tajani, a affirmé samedi être visé par des «cybercriminels» qui diffusent ses données personnelles sur le «dark web», la partie cachée d'internet, en raison du soutien italien à Kiev.
«Depuis plusieurs jours, des cybercriminels diffusent mes données personnelles sur le dark web et cherchent à obtenir d'autres informations, m'exposant ainsi à de nouvelles menaces et intimidations», a écrit Antonio Tajani sur X.
«Ils impliquent également ma famille et sont prêts à payer pour obtenir davantage de détails sur moi et mes proches. Ma réaction est très simple: je ne me laisserai en aucun cas intimider», a poursuivi le chef de la diplomatie italienne.
«Notre position sur l'Ukraine est la raison politique pour laquelle je suis dans leur ligne de mire: défendre la liberté d'un Etat souverain, prendre clairement position en faveur de la démocratie et de l'indépendance d'une nation, voilà ce qui est dangereux aux yeux de ces entités criminelles», a conclu M. Tajani. Le gouvernement italien offre un ferme soutien à Kiev, aussi bien sur le plan humanitaire que militaire.