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Total de 5 millions d'euros
30'000 bouteilles de vin prestigieux dérobées en Italie

Un vol spectaculaire a eu lieu entre le 3 et le 4 octobre dans le domaine Marchesi Antinori en Toscane. Des voleurs ont emporté 30'000 bouteilles de vins iconiques, d'une valeur totale de 5 millions d’euros.
Publié: 15:18 heures
Quelque 30'000 bouteilles de prestigieux vins ont été dérobées le week-end dernier dans un célèbre domaine viticole italien.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Quelque 30'000 bouteilles de prestigieux vins ont été dérobées le week-end dernier dans un célèbre domaine viticole italien, un butin dont la valeur est estimée à environ cinq millions d'euros, a indiqué l'entreprise à l'AFP. Le vol s'est produit entre le 3 et le 4 octobre au sein de la cave «Santa Cristina», située à Cortone en Toscane (centre de l'Italie), du domaine familial «Marchesi Antinori», a déclaré à l'AFP un représentant de la maison florentine, dont les origines remontent à 1385.

«C'est notre entrepôt le plus important, là où arrivent (...) toutes les bouteilles avant d'être expédiées», a-t-il détaillé, précisant que le lot de vin dérobé était destiné à l'étranger et déjà prêt pour l'expédition. C'est sans doute ce qui a facilité la tâche des voleurs, qui étaient cinq ou six, selon l'entreprise: après avoir désactivé l'alarme, ils sont entrés dans l'entrepôt et se sont emparés des 30'000 bouteilles déjà préparées sur des palettes.

Entre 120 et 300 euros

«Avec deux fourgons, ils les ont chargées et sont partis», a complété le représentant du domaine. Le vol n'a été découvert que lundi matin à l'arrivée des employés. Les rouges toscans concernés – Guado al Tasso, Solaia et Tignanello – «font partie de nos étiquettes les plus iconiques, qui sont certainement aussi dans le viseur des collectionneurs», a ajouté le représentant du domaine.

Le prix d'une bouteille varie entre 120 euros et plus de 300 euros. «Ce sont aussi des bouteilles (...) de garde, donc, en somme, (c'est) un coup très ciblé», a également relevé le représentant de Marchesi Antinori. «Nous pensons objectivement qu'il s'agit peut-être du vol le plus important, en nombre de bouteilles et en valeur, survenu jusqu'à présent en Italie», a estimé le domaine.

Mi-septembre, une autre cave italienne située dans le Piémont (nord-ouest) a été dévalisée d'environ 3000 bouteilles de Barolo, le plus recherché des rouges du Nord de l'Italie, pour une valeur estimée à plusieurs centaines de milliers d'euros.

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