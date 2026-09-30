Netanyahu rencontre les passagers du vol de flydubai dérouté

AFP Agence France-Presse
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rencontré mercredi à l'aéroport Ben Gourion à Tel-Aviv des passagers en provenance d'Arabie saoudite où leur avion avait été dérouté, a indiqué son porte-parole.
Une vidéo diffusée par ses services montre le dirigeant prenant dans ses bras un homme prénommé Yaniv, présenté comme l'un des passagers ayant réussi à pénétrer dans le cockpit où avait éclaté une altercation.
L'un des pilotes de l'avion flydubai a poignardé son collègue et tenté de faire s'écraser l'appareil, selon les autorités israéliennes, qui ont dénoncé une «tentative d'attaque jihadiste».
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
Présenté par
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Présenté par
Pas envie de patienter dans la salle d'attente?
Comment se déroule une consultation chez un médecin en ligne