A Tel-Aviv, Benjamin Netanyahu a pris dans ses bras l’un des passagers qui serait entré dans le cockpit d’un vol flydubai dérouté en Arabie saoudite, après un incident qualifié par Israël de «tentative d’attaque jihadiste».

Netanyahu rencontre les passagers du vol de flydubai dérouté

Netanyahu rencontre les passagers du vol de flydubai dérouté

AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rencontré mercredi à l'aéroport Ben Gourion à Tel-Aviv des passagers en provenance d'Arabie saoudite où leur avion avait été dérouté, a indiqué son porte-parole.

Une vidéo diffusée par ses services montre le dirigeant prenant dans ses bras un homme prénommé Yaniv, présenté comme l'un des passagers ayant réussi à pénétrer dans le cockpit où avait éclaté une altercation.

L'un des pilotes de l'avion flydubai a poignardé son collègue et tenté de faire s'écraser l'appareil, selon les autorités israéliennes, qui ont dénoncé une «tentative d'attaque jihadiste».