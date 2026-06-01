Washington continue de violer le cessez-le-feu, selon Téhéran

Le ministère iranien des Affaires étrangères a accusé lundi les Etats-Unis de continuer à violer le fragile cessez-le-feu avec l'Iran, après des frappes américaines contre son territoire qui ont entraîné des représailles militaires iraniennes.

«Les Etats-Unis violent également le cessez-le-feu, y compris ce matin», a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, après avoir dénoncé une violation de la trêve au Liban par Israël.

«Nous n'hésiterons pas à prendre toutes les mesures que nous jugerons nécessaires pour défendre la sécurité nationale de l'Iran», a ajouté le porte-parole, lors d'une conférence de presse à laquelle assiste l'AFP.

Pas de discussion sur le nucléaire

Téhéran a réitéré lundi que son programme nucléaire ne figurait pas à ce stade au menu des discussions en cours avec les Etats-Unis pour mettre durablement fin à la guerre au Moyen-Orient.

«Aucune négociation n'a eu lieu sur les détails du dossier nucléaire. A ce stade, notre priorité est de mettre fin à la guerre», a déclaré Esmaïl Baghaï, alors que le président américain Donald Trump a affirmé que l'Iran s'était engagé à ne pas se doter de l'arme nucléaire.

«Nous insistons sur le fait qu'un cessez-le-feu au Liban est une condition essentielle à tout accord visant à mettre fin à la guerre» avec les Etats-Unis, a poursuivi Esmaïl Baghaï.

Source: AFP