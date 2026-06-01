Les Gardiens de la Révolution menacent d'ouvrir de nouveaux fronts
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont menacé d'ouvrir de «nouveaux fronts» face à l'offensive d'Israël au Liban, a indiqué lundi la télévision d'Etat iranienne, un conseiller du Guide Suprême, Mohsen Rezaee, avertissant que Téhéran perdait «patience».
«L'Iran considère que franchir les lignes rouges au Liban et à Gaza équivaut à une guerre directe», et «en réponse, est déterminé à mener des opérations défensives» et à «ouvrir de nouveaux fronts», ont déclaré les Gardiens, en référence aux opérations d'Israël dans le territoire palestinien et à son offensive dans le pays voisin. «La patience des forces armées iraniennes a ses limites», a pour sa part affirmé sur Mohsen Razaee.
Source. AFP
Un média iranien dit que Téhéran a suspendu les négociations avec Washington
L'agence de presse iranienne Tasnim a affirmé lundi que Téhéran avait suspendu les négociations avec les Etats-Unis, visant à mettre un terme à la guerre au Moyen-Orient.
La décision a été prise selon Tasnim à cause des «crimes» qu'Israël «continue à commettre» au Liban, et des violations «sur tous les fronts» du cessez-le-feu irano-américain conclu le 8 avril. «L'équipe de négociations iranienne suspend donc le dialogue et les échanges de textes via les médiateurs», précise le média iranien.
Source: AFP
Washington continue de violer le cessez-le-feu, selon Téhéran
Le ministère iranien des Affaires étrangères a accusé lundi les Etats-Unis de continuer à violer le fragile cessez-le-feu avec l'Iran, après des frappes américaines contre son territoire qui ont entraîné des représailles militaires iraniennes.
«Les Etats-Unis violent également le cessez-le-feu, y compris ce matin», a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, après avoir dénoncé une violation de la trêve au Liban par Israël.
«Nous n'hésiterons pas à prendre toutes les mesures que nous jugerons nécessaires pour défendre la sécurité nationale de l'Iran», a ajouté le porte-parole, lors d'une conférence de presse à laquelle assiste l'AFP.
Pas de discussion sur le nucléaire
Téhéran a réitéré lundi que son programme nucléaire ne figurait pas à ce stade au menu des discussions en cours avec les Etats-Unis pour mettre durablement fin à la guerre au Moyen-Orient.
«Aucune négociation n'a eu lieu sur les détails du dossier nucléaire. A ce stade, notre priorité est de mettre fin à la guerre», a déclaré Esmaïl Baghaï, alors que le président américain Donald Trump a affirmé que l'Iran s'était engagé à ne pas se doter de l'arme nucléaire.
«Nous insistons sur le fait qu'un cessez-le-feu au Liban est une condition essentielle à tout accord visant à mettre fin à la guerre» avec les Etats-Unis, a poursuivi Esmaïl Baghaï.
Source: AFP
Les Etats-Unis annoncent des nouvelles frappes dans le sud de l'Iran
Les Etats-Unis ont annoncé dimanche avoir mené des frappes pendant le week-end dans le sud de l'Iran, ciblant des systèmes de radar et contrôle de drones, en dépit du cessez-le-feu en vigueur entre les deux pays.
Cette vague de frappes américaines, la troisième en un peu plus d'une semaine, a visé la ville de Goruk et l'île de Qeshm près du détroit d'Ormuz, a précisé le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) sur X.
Ces opérations ont été menées «samedi et dimanche en réponse à des actions agressives de l'Iran, dont la destruction d'un drone américain MQ-1 qui opérait au-dessus des eaux internationales», a ajouté la même source, au moment où les négociations patinent entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre engagée le 28 février.
Source: AFP
L'ONU très inquiète pour le Liban
L'ONU très inquiète de l'escalade des hostilités au Liban où Israël intensifie son offensive, a appelé lundi toutes les parties à respecter le cessez-le-feu et à éviter une «nouvelle escalade».
«Nous sommes très inquiets de l'escalade dans les activités militaires dans le sud du Liban et au-delà», a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général. «Nous appelons tous les acteurs à respecter la cessation des hostilités et à éviter une nouvelle escalade».
Source: AFP
Le Hezbollah refuse de mettre fin à ses attaques sur Israël
Le Hezbollah ne cessera pas de bombarder le nord d'Israël, a affirmé à l'AFP lundi une source proche de la formation pro-iranienne, en réaction aux menaces d'Israël d'attaquer la banlieue sud de Beyrouth s'il ne mettait pas fin à ses attaques. Le ministre israélien de la Défense Israël Katz a déclaré lundi qu'il n'y aurait «pas de calme» à Beyrouth et dans sa banlieue sans l'arrêt des attaques du Hezbollah.
Un responsable américain avait également indiqué dimanche que les Etats-Unis avaient proposé un plan aux termes duquel «le Hezbollah devait mettre fin à toutes ses attaques contre Israël. En contrepartie, Israël s'abstiendrait de toute escalade à Beyrouth».
«Le Hezbollah ne s'engagera pas à cesser de bombarder le nord» d'Israël, a affirmé cette source qui a requis l'anonymat. «Pourquoi cesser ces frappes qui font mal à Israël alors qu'il bombarde le Liban?»
Source: AFP
Un hôpital touché dans le sud du Liban
Une frappe israélienne lundi près d'un hôpital de Tyr, dans le sud du Liban, a endommagé le bâtiment et fait plusieurs blessés, selon l'Agence nationale d'information et le ministère de la Santé.
La frappe a visé un carrefour près de l'hôpital de Jabal Amel «touchant un bâtiment et un parking, et faisant plusieurs blessés», a indiqué l'Agence nationale d'information (Ani, officielle). Le ministère de la Santé a diffusé des vidéos montrant des dégâts à l'intérieur d'un service hospitalier, au sol jonché de gravats et tâché de sang, et aux plafonds soufflés.
Source: AFP
Le Hezbollah continue à combattre Israël près de la forteresse de Beaufort
Le Hezbollah a affirmé lundi continuer à combattre les forces israéliennes près de la forteresse de Beaufort dans le sud du Liban, site médiéval stratégique qu'Israël a annoncé avoir occupé.
L'armée israélienne tente depuis dimanche à l'aube «avec beaucoup de difficulté de consolider sa présence dans les environs de la forteresse», a affirmé le groupe pro-iranien dans un communiqué. Le Hezbollah n'avait pas de présence militaire dans la citadelle lors de l'entrée des forces israéliennes, a-t-il assuré.
Source: AFP
L'UE met la pression sur Israël
Israël doit cesser son «escalade militaire» au Liban et respecter «la souveraineté et l'intégrité territoriale» de ce pays, où les autorités israéliennes envisagent d'établir dans le sud une zone sous contrôle militaire, a affirmé lundi un porte-parole de l'Union européenne. «Le peuple libanais a déjà enduré d'immenses épreuves. Il n'a pas choisi cette guerre, et cette guerre n'est pas la sienne», a affirmé ce porte-parole, Anouar El Anouni.
Source: AFP
Isräel va continuer à attaquer Beyrouth
Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a affirmé lundi qu'il ne cesserait pas de s'en prendre à Beyrouth sans l'arrêt des attaques du Hezbollah pro-iranien, disant en outre vouloir établir une zone sous contrôle militaire dans une vaste partie du sud du Liban.
«La banlieue sud de Beyrouth n'est pas différente des localités du nord d'Israël: s'il n'y a pas de calme dans le nord, il n'y aura pas de calme à Beyrouth. Nous ne permettrons pas une situation dans laquelle nos localités et nos citoyens sont attaqués tandis que le calme est maintenu à Beyrouth», a assuré Israël Katz dans une vidéo diffusée par son bureau.
Il a ajouté que l'armée poursuivait ses opérations contre le Hezbollah «afin d'éloigner les menaces (...) et de faire de la zone du fleuve Litani une zone placée sous contrôle sécuritaire de Tsahal (ndlr: l'armée), débarrassée des armes et des terroristes».
Source: AFP
Le Koweït dit faire face à une attaque, l'attribuant à l'Iran
La défense antiaérienne koweïtienne a intercepté des missiles et des drones «hostiles», a annoncé lundi l'armée, l'émirat attribuant ces attaques à l'Iran. «Tout bruit d'explosion résulte des systèmes de défense anti-aérienne interceptant ces attaques hostiles», a déclaré l'armée koweïtienne dans un message publié sur son compte officiel X.
Le ministère koweïtien des Affaires étrangères a ensuite indiqué dans un communiqué qu'il «tient l'Iran pour pleinement responsable de ces attaques odieuses».
Source: AFP
Israël ordonne à son armée de frapper la banlieue sud de Beyrouth
L'armée israélienne a reçu l'ordre de frapper la banlieue sud de Beyrouth, bastion du mouvement Hezbollah soutenu par l'Iran, après avoir étendu ses opérations dans le sud du Liban.
«A la lumière des violations répétées du cessez-le-feu au Liban par l'organisation terroriste Hezbollah et des attaques contre nos villes et nos citoyens, le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, et le ministre de la Défense, Israël Katz, ont ordonné à Tsahal (ndlr: son armée) de frapper des cibles terroristes» dans la banlieue sud de Beyrouth, indique un communiqué officiel.
Source: AFP
Un soldat israélien tué dans le sud du Liban
L'armée israélienne a annoncé lundi que l'un de ses soldats avait été tué lors de combats dans le sud du Liban. Le sergent-chef Adam Tzarfati, 20 ans, «est tombé au combat dans le sud du Liban», a indiqué l'armée dans un bref communiqué.
Une source militaire a précisé à l'AFP qu'il avait été tué par un drone du Hezbollah. Au total, 26 Israéliens ont été tués, dont 25 militaires et un contractuel civil, depuis la reprise des hostilités entre Israël et le Hezbollah le 2 mars.
Source: AFP
Le président libanais dénonce une agression «féroce et condamnable»
Le président libanais, Joseph Aoun, a affirmé lundi sur X que son pays faisait face à «une agression féroce et condamnable d'Israël» qui intensifie son offensive contre le Hezbollah pro-iranien avec la prise notamment dimanche de l'emblématique forteresse de Beaufort.
Il a également promis d'«oeuvrer pour mettre fin aux souffrances des Libanais en général, et de la population du Sud en particulier» alors que le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence lundi à propos du Liban, à la demande de la France. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié dimanche la prise de Beaufort de «tournant majeur» et affiché une volonté «d'approfondir et d'étendre» l'emprise d'Israël «sur les zones qui étaient sous le contrôle du Hezbollah».
Source: AFP