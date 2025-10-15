Le multimillionnaire israélien Eyal Waldman, qui a perdu sa fille lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, demande la démission de Benjamin Netanyahu. Il plaide pour une politique de la force – et espère un plan à deux Etats pour Israël et la Palestine.

1/10 Le célèbre entrepreneur israélien Eyal Waldman a perdu sa plus jeune fille lors de l'attaque du Hamas contre Israël il y a deux ans. Photo: Helena Schmid

Sebastian Babic et Helena Graf

Le célèbre entrepreneur technologique israélien et multimillionnaire Eyal Waldman a perdu sa fille cadette Danielle lors de l'attaque du Hamas contre Israël il y a deux ans. Elle a été abattue par des combattants du Hamas lors du festival Supernova, à seulement 24 ans. Malgré ce drame intime, Eyal Waldman continue de croire à une solution à deux Etats, à la création d'un Etat palestinien indépendant. En même temps, il réclame: «Netanyahu devrait démissionner!»

Il faut une nouvelle direction des deux côtés du conflit pour garantir une paix à long terme, dit Eyal Waldman. Blick a pu s'entretenir avec l'entrepreneur de la tech peu après la libération des otages lundi à Tel Aviv. Il appelle les dirigeants du Proche-Orient à ne pas mettre en péril cette nouvelle paix.

Avant le 7 octobre 2023, Eyal Waldman avait déjà fait parler de lui en critiquant la politique israélienne, en particulier le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Il avait ainsi critiqué un projet de réforme de la justice affaiblissant la séparation des pouvoirs dans le pays. Il s'est également fait connaître en donnant du travail à de nombreux Palestiniens.

«Un nouveau Proche-Orient»

Eyal Waldman est soulagé que les familles des 20 derniers otages soient enfin réunies – même si sa fille, elle, ne reviendra jamais.

«Mais je suis heureux pour les familles dont les proches reviennent. Et je compatis avec les familles des otages décédés», déclare Eyal Waldman à Blick. Il constate: «Ce fut une journée incroyable pour Israël et pour toute la région. Nous nous réjouissons d'un nouveau Proche-Orient. Un nouveau monde dans lequel nous pourrons faire la paix avec nos voisins.»

Trump, artisan de la paix

Le président américain Donald Trump a eu une énorme influence sur les pourparlers de paix, souligne Eyal Waldman: «Sans lui, cela ne serait jamais arrivé. C'est un grand leader, non seulement dans son pays, mais aussi pour l'ensemble du Proche-Orient.»

Trump est considéré comme un héros par beaucoup en Israël parce qu'il a réussi à conclure un accord entre le Hamas et les dirigeants israéliens – c'est aussi le cas pour Eyal Waldman : «C'est un type d'homme d'affaires. Pas un politicien, pas un général. Les gens d'affaires savent comment conclure des accords – c'est-à-dire créer des situations gagnant-gagnant.»

La manière de négocier de Trump ressemble à celle qui réussit dans le monde des affaires: «Lorsque tu conclus un accord, il est bon d'avoir le sentiment d'avoir laissé quelque chose sur la table – les deux parties laissent quelque chose. Trump sait comment faire.»

«Processus très douloureux»

Eyal Waldman est encore loin d'avoir digéré la perte de sa fille. «C'est un processus très douloureux», dit-il. «Nous nous souvenons d'elle tous les jours. J'essaie de ne pas y penser tout le temps, car c'est très douloureux.»

Même s'il a déjà perdu des proches lors de guerres précédents, ce n'est rien de comparable face à la perte de son enfant: «Perdre un enfant, c'est la pire des choses. Je souhaite qu'il n'y en ait pas d'autres si nous faisons fonctionner cet accord.»

«Ne plus accepter d'attaques»

Ses critiques sur la direction de l'Etat israélien demeurent. Elles ont été fortement déclenchées par la réforme de la justice qui aurait accordé à l'exécutif de larges compétences dans l'élection des juges et aurait ainsi affaibli la séparation des pouvoirs. En raison de l'opposition dans le pays, certaines des principales revendications ont été atténuées ou jugées anticonstitutionnelles.

Aujourd'hui, Eyal Waldman explique à Blick: «Nous devons changer le leadership des deux côtés – le plus vite possible! Notre gouvernement a désorganisé Israël à de nombreux niveaux.»

Ce faisant, il exige une politique forte: «Nous ne devons plus accepter d'attaques», dit-il. «Si des balles franchissent la frontière, des roquettes partent et détruisent la source.» On tend la main à la paix, mais on tuera tous ceux qui mettent en danger Israël et les juifs.

«La paix exige de la force!», dit-il – tout en se prononçant pour une coexistence pacifique. «J'espère un plan à deux Etats, la confiance et une meilleure économie pour les deux parties.»