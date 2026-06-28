Le gouvernement israélien reconnaît le génocide arménien

Israël a approuvé la reconnaissance du génocide arménien, une décision encore soumise au Parlement. Ce revirement historique intervient sur fond de fortes tensions diplomatiques avec la Turquie.

Dans un contexte de tensions avec Ankara

ATS Agence télégraphique suisse

Le gouvernement israélien a approuvé dimanche à l'unanimité la reconnaissance du génocide arménien, un terme réfuté par Ankara. Cette décision s'inscrit dans un contexte de vive tension entre la Turquie et Israël.

«Décision historique: le gouvernement israélien a approuvé à l'unanimité la proposition du ministre, Gideon Saar, de reconnaître le génocide arménien», a annoncé dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères. Cette décision doit encore être approuvée par le Parlement.

Les gouvernements israéliens successifs avaient jusqu'à présent évité de reconnaître officiellement le génocide arménien, notamment afin de préserver leurs relations avec la Turquie, autrefois l'un des plus proches partenaires stratégiques du pays dans la région.

«Il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste (...) c'est à la fois un devoir moral et un devoir historique», a affirmé Gideon Saar selon un communiqué.

Génocide à Gaza

La Turquie, qui accuse régulièrement Israël de perpétrer un génocide dans la bande de Gaza, rejette catégoriquement ce terme pour qualifier les massacres des Arméniens sous l'Empire ottoman pendant la Première guerre mondiale.

Ce génocide est toutefois reconnu par les gouvernements ou les parlements de nombreux pays, dont les Etats-Unis, la France et l'Allemagne. Le nombre des Arméniens ayant trouvé la mort est évalué à entre 600'000 et 1,5 million.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est imposé comme l'un des plus virulents critiques de la guerre à Gaza, déclenchée en représailles de l'attaque du Hamas sur le sol israélien du 7 octobre 2023, comparant à plusieurs reprises les dirigeants israéliens à des responsables nazis.

«Dictateur antisémite»

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a régulièrement riposté aux attaques d'Erdogan, le qualifiant de «dictateur antisémite qui commet un génocide contre les Kurdes».

La Turquie a suspendu le plus gros de ses relations commerciales avec Israël, se faisant l'un des plus fervents soutiens diplomatiques du mouvement islamiste palestinien.

Les relations entre Israël et l'Arménie s'étaient elles dégradées quand le ministère arménien des Affaires étrangères avait annoncé en juin 2024 la reconnaissance de l'Etat de Palestine.

Le ministère israélien des Affaires étrangères avait vivement réagi, annonçant «convoquer l'ambassadeur d'Arménie pour une réprimande sévère», sans donner plus de précisions.